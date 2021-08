Opvallende interesse van Italiaanse topclub in Sofyan Amrabat

Maandag, 23 augustus 2021 om 19:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:27

Napoli gaat in gesprek met Fiorentina over een transfer van Sofyan Amrabat, zo weet onder meer Sky Italia te melden. Daarmee gaan i Partenopei de concurrentiestrijd aan met Atalanta, dat tevens geïnteresseerd zou zijn in de diensten van de 25-jarige middenvelder. Fiorentina, waar hij nog tot medio 2024 onder contract staat, zou bereid zijn om mee te werken aan een transfer, mits er een akkoord bereikt wordt over een huurperiode met optie tot koop.

Transfermarktexpert Gianluca Di Marzio weet te melden dat Amrabat al langer op de radar van Napoli staat. De Napolitanen hoopten de Marokkaans international in januari 2020 al over te nemen van Hellas Verona, maar men verloor toen de strijd om zijn handtekening van Fiorentina. Destijds lichtte Hellas Verona de koopoptie, ter waarde van circa 3,5 miljoen euro, nadat Amrabat gehuurd werd van Club Brugge, waarna de defensieve middenvelder meteen werd doorverkocht aan la Viola voor 10 miljoen euro.

Vervolgens koos Fiorentina ervoor om de voormalig Feyenoorder voor zes maanden op huurbasis te stallen bij Hellas Verona, waar hij een succesvolle periode kende. Amrabat groeide uit tot vaste basiskracht en keerde in juli terug bij Fiorentina. Ook daar kon hij rekenen op een vaste plek in het elftal. In totaal kwam Amrabat afgelopen seizoen tot 31 Serie A-optredens, waarin hij overigens niet scoorde en geen assists verzorgde.

Amrabat, momenteel nog herstellende van een liesblessure, werd de afgelopen dagen onder meer al gelinkt aan Atalanta. La Dea had interesse getoond in Morten Thorsby van Sampdoria, dat echter niet wil meewerken aan een transfer. Zodoende zou Atalanta uitgekomen zijn bij Amrabat, maar Fiorentina lijkt die interesse al te hebben weggewuifd. Alleen voor onder de ‘juiste voorwaarden’ wil eigenaar Rocco Commisso meewerken aan een transfer van de Marokkaanse Nederlander.