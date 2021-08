Pochettino kondigt debuutdatum aan voor Lionel Messi bij PSG

Maandag, 23 augustus 2021 om 19:01 • Jeroen van Poppel

Lionel Messi maakt aanstaande zondag zijn debuut voor Paris Saint-Germain, zo maakt Mauricio Pochettino bekend tegenover ESPN. De Argentijnse ster is fit genoeg bevonden om in de uitwedstrijd tegen Stade Reims zijn eerste minuten in het shirt van de Parijzenaren te maken.

"Leo heeft een heel goede trainingsweek achter de rug", aldus Pochettino. "Er komt nu nog een lange week met trainingen aan, maar we denken dat hij zijn eerste minuten zal kunnen maken." Messi was de afgelopen dagen terug in Barcelona om wat zaken af te handelen en om tijd door te brengen met zijn kinderen. Maandag keerde hij terug in Parijs en meldde hij zich in Camp des Loges om de training bij PSG te hervatten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Maandag maakte Lionel Scaloni, de bondscoach van Argentinië, zijn selectie voor de komende drie WK-kwalificatieduels bekend. Messi wil zoals bekend door tot zeker het WK in Qatar en zit daarom bij de selectie, net als zijn ploeggenoten Leandro Paredes en Ángel Di María. Ook de Ajacieden Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez zijn van de partij. De twee verdedigers zaten ook in de Argentijnse selectie die deze zomer de Copa América won. Argentinië speelt in september tegen Venezuela, Brazilië (beide keren uit) en Bolivia (thuis).