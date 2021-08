Olympique Lyon haalt Shaqiri binnen en maakt transfersom bekend

Maandag, 23 augustus 2021 om 18:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:26

Xherdan Shaqiri mag zich officieel speler van Olympique Lyon noemen. De Franse topclub kondigt aan de 29-jarige Zwitser voor een basisbedrag van zes miljoen euro over te nemen van Liverpool. Daarbovenop kan nog een bedrag van liefst vijf miljoen euro aan bonussen komen. Shaqiri heeft voor drie seizoenen getekend in Frankrijk.

Aan de transfer van Shaqiri naar Lyon gingen wekenlange onderhandelingen vooraf. Twee weken geleden maakte Gianluca Di Marzio bekend dat l'OL niet verder wilde gaan dan zes miljoen euro, terwijl Liverpool een vast bedrag van acht miljoen euro verlangde. Met een flink bedrag aan bonussen deden beide clubs uiteindelijk dus water bij de wijn om de overgang van Shaqiri mogelijk te maken.

Shaqiri gaf eind juli al te kennen graag te vertrekken bij Liverpool en werd onder meer gelinkt aan AS Roma en Napoli. De aanvallende middenvelder werd drie jaar geleden door the Reds overgenomen van Stoke City, waar hij drie seizoenen lang veel indruk had gemaakt. Bij Liverpool wist Shaqiri nooit een onbetwiste basisspeler te worden. Uiteindelijk kwam hij tot 63 wedstrijden voor de club, waarin hij 8 keer scoorde en 9 assists gaf.

Voor Peter Bosz zal Shaqiri als een welkome versterking komen. De trainer is slecht begonnen aan zijn klus bij Lyon en heeft na drie competitieduels pas twee punten. Shaqiri is de eerste aankoop van Lyon deze zomer waarvoor een transfersom wordt betaald, nadat de club eerder linksback Henrique (Vasco da Gama) en centrumverdediger Damien Da Silva (Stade Rennes) transfervrij inlijfde. Ook werd Emerson Palmieri gehuurd van Chelsea.