Meevaller van 1,8 miljoen euro voor Barcelona dankzij externe transfer

Maandag, 23 augustus 2021 om 18:07 • Jeroen van Poppel

Marc Cucurella staat op het punt om naar Brighton & Hove Albion te verkassen, zo verzekeren Cadena Cope en Marca. De club uit de Premier League is van plan om de ontsnappingsclausule van achttien miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder te betalen. Barcelona krijgt tien procent van de transfersom en kan zo rekenen op een meevaller van 1,8 miljoen euro.

Fabrizio Romano nuanceert de berichtgeving vanuit Spanje enigszins door toe te voegen dat Brighton de afkoopsom van Cucurella nog niet op tafel heeft gelegd. Wel zijn er gesprekken gaande tussen de Engelse club en Getafe om de transfer spoedig af te ronden. Brighton hoopt de transfer de komende uren dan wel dagen aan te kunnen kondigen. Cucurella wees een aanbod van een andere club af om naar de Premier League te kunnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cucurella doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en wist door te breken in het eerste elftal, maar het bleef bij één optreden in 2017. Na een huurperiode bij Eibar en Getafe besloot laatstgenoemde club om de middenvelder vorig jaar voor tien miljoen euro in te lijven. Barcelona bedong daarbij een doorverkooppercentage, waardoor de financieel geplaagde grootmacht nu nog eens 1,8 miljoen euro mag bijschrijven. Cucurella speelde 86 wedstrijden voor Getafe, waarin hij 4 keer scoorde en 8 assists gaf.