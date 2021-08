Rangers-fans zingen racistische leuzen over Celtic-speler in absurd filmpje

Maandag, 23 augustus 2021 om 17:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:46

Rangers grijpt keihard in naar aanleiding van een video die sinds zondag op sociale media circuleert. De regerend kampioen van Schotland maakt bekend levenslange stadionverboden te hebben uitgedeeld aan betrokkenen, die in het filmpje racistische leuzen over Celtic-speler Kyogo Furuhashi zongen.

De betreffende video is gemaakt in een bus vol met supporters van Rangers, die op weg zijn naar de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Ross County (2-4 winst). De aanhangers van Rangers richten hun pijlen op Furuhashi, een 26-jarige Japanse aanvaller die deze zomer door Celtic is aangetrokken. Te horen is hoe de fans herhaaldelijk de leus 'Furuhashi ate my dog, ate my dog' ofwel 'Furuhashi heeft mijn hond opgegeten, heeft mijn hond opgegeten' zingen.

Ook zongen de supporters 'let's all do the Kyogo' ofwel 'laten we allemaal de Kyogo doen', terwijl ze hun ogen met de vingers naar de zijkant trekken. De uitbundige fans maken duidelijk een beschonken indruk. De beelden werden oorspronkelijk gedeeld op Snapchat en belandden al snel op andere sociale media zoals Twitter, waar het filmpje meer dan 130.000 keer is bekeken.

Rangers laat maandag dus weten dat de personen betrokken bij het incident geïdentificeerd zijn en allemaal levenslang verbannen worden van wedstrijden van de club. Ook de supportersvereniging waarvan de fans lid zijn en waarmee ze naar de wedstrijd reisden is verbannen en krijgt in de toekomst geen wedstrijdtickets meer.