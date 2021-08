Ryan Donk en Stefano Denswil lijken op weg naar nieuwe club in Turkije

Maandag, 23 augustus 2021 om 16:40 • Chris Meijer

Ryan Donk heeft een nieuwe club gevonden na zijn vertrek bij Galatasaray. Het contract van de 35-jarige centrumverdediger bij de Turkse topclub was afgelopen en hij maakt volgens De Telegraaf nu transfervrij de overstap naar Kasimpasa, waar hij eerder tussen 2013 en 2016 onder contract stond. Tegelijkertijd lijkt ook Stefano Denswil in de Süper Lig aan de slag te gaan, want hij wordt spoedig in Turkije verwacht om zijn transfer naar Trabzonspor af te ronden.

Donk liet Galatasaray deze zomer na ruim vijf jaar, 155 officiële wedstrijden en twee landstitels achter zich en keert nu dus terug naar de club die hem in januari 2016 aan Galatasaray verkocht. De zesvoudig Surinaams international zet zijn handtekening onder een eenjarig contract bij de huidige nummer zes van Turkije, met een optie voor nog een seizoen. Donk speelde eerder voor RKC Waalwijk, AZ, West Bromwich Albion en Club Brugge en wordt bij Kasimpasa ploeggenoot van Nicolai Jörgensen, Jeffrey Bruma en Dogucan Haspolat.

Ook Denswil lijkt spoedig gepresenteerd te gaan worden in Turkije. Transferexpert Fabrizio Romano maakte vorige week melding van gesprekken tussen Besiktas en de 28-jarige centrumverdediger van Bologna, maar volgens Sabah wordt Trabzonspor de nieuwe club van Denswil. Hij zou maandagavond voet op Turkse bodem zetten om de overgang naar Trabzonspor af te ronden, daar er al een akkoord bestaat tussen alle partijen. Trabzonspor bezet momenteel de zevende plek in de Süper Lig.

Denswil is deze zomer teruggekeerd in Italië, na afgelopen halfjaar op huurbasis voor Club Brugge te hebben gespeeld. Bologna telde in de zomer van 2019 zes miljoen euro neer om Denswil los te weken bij Club Brugge. In zijn eerste jaar in Italiaanse dienst kwam de centrumverdediger nog tot 28 optredens, maar vorig seizoen moest hij het uiteindelijk met slechts 7 wedstrijden stellen voor hij op huurbasis naar België terugkeerde. Bij Club Brugge was Denswil overigens ook niet altijd basisspeler en speelde hij uiteindelijk vijftien wedstrijden. Zijn contract bij Bologna loopt nog een jaar door, waardoor dit het laatste moment is om nog een enigszins fatsoenlijke transfersom aan hem over te houden.