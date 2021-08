Schmidt geeft duidelijkheid over Madueke en spreekt zich uit over Sangaré

Maandag, 23 augustus 2021 om 16:15 • Chris Meijer

Noni Madueke is fit voor de return van de laatste voorronde van de Champions League tussen PSV en Benfica, zo maakt trainer Roger Schmidt op de afsluitende persconferentie bekend. De negentienjarige aanvaller werd afgelopen zaterdag tijdens het met 4-1 gewonnen thuisduel met SC Cambuur hard geraakt door Marco Tol, maar kon de wedstrijd wel uitspelen. Schmidt zei na afloop al dat hij dacht dat de schade bij Madueke zou meevallen en kan tegen Benfica dus inderdaad beschikken over de Engelsman.

“De sleutel is om in ons zelf te geloven, een goede wedstrijd spelen, vanaf het eerste fluitsignaal op zoek te gaan naar doelpunten en er alles aan doen om deze wedstrijd te winnen”, zo blikt Schmidt vooruit. PSV moet een 2-1 nederlaag in Lissabon zien goed te maken. Het treffen in het Philips Stadion staat onder leiding van de Sloveense arbiter Slavko Vincic. “Dat we thuis spelen, geeft een voordeel. De fans en de atmosfeer zijn fantastisch. Vorige week speelden we een goede wedstrijd, we hebben laten zien dat we klaar zijn om in de Champions League te spelen. Dat zullen we morgen opnieuw moeten doen.”

“Ik ben blij. Vorig seizoen hebben we hard gewerkt om de voorronde van de Champions League te halen en vanaf de start van de voorbereiding lag de focus op deze laatste wedstrijd. Die staat nu voor de deur, we zitten bijna in de Champions League en moeten alles geven om het te halen”, geeft Schmidt te kennen. De oefenmeester van PSV verwacht niet dat Benfica enorm verdedigend zal gaan spelen in het Philips Stadion. “Ik denk dat ze ook voor de eerste goal zullen gaan.”

Schmidt werd tijdens de persconferentie gevraagd naar Ibrahim Sangaré, die naar aanleiding van zijn optreden in de heenwedstrijd kritiek kreeg. “Hij is een cruciale speler, een topspeler”, antwoordt de trainer van PSV op vragen over de middenvelder. “Hij heeft zich in het afgelopen seizoen ontwikkeld en speelt in tactisch opzicht nu een stuk beter. Hij is beter in de duels, maakt minder overtreding, pakt minder kaarten, maakt goede keuzes aan de bal, geeft alles voor het team en is altijd gemotiveerd.”

Ook Mario Götze kon op de persconferentie in aanloop naar het duel met Benfica rekenen op lovende woorden van zijn trainer. “Hij is wat veranderd qua speelstijl. Nu laat hij zijn kwaliteiten zien: hij is een verbindstuk en speelt écht voor het team. Hij laat het zien op een belangrijke positie. Op tactisch niveau haalt hij altijd het hoogste niveau. Hij is in topvorm. Vorig seizoen was hij ook al top, maar nu heeft hij een hele voorbereiding meegedraaid en dat is anders dan het afgelopen jaar. Hij heeft wat kleine blessures gehad. Maar nu heeft hij zelfvertrouwen, pakt hij verantwoordelijkheid en toont hij zich een leider. We kunnen nu een topspeler zien.”

Benfica heeft Jan Vertonghen terug

Waar Jan Vertonghen door een scheurtje in zijn dijbeen het heenduel nog aan zich voorbij moest laten gaan, reist de Belgische verdediger wel met Benfica mee naar Nederland voor de return. “Hij is nu hersteld”, zo tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Benfica-trainer Jorge Jesus. “Hij heeft niet veel kunnen doen. Maar de medische afdeling heeft hem fit verklaard. Hij stond net met ons op het trainingsveld. We hebben tactisch getraind. De spelers moeten nog herstellen van afgelopen weekeinde.”

“We weten wat we moeten doen”, zegt Jesus over het komende treffen met PSV. “Dit wordt een wedstrijd met grote sportieve en financiële belangen. We spelen tegen een heel goede tegenstander. Eigenlijk zouden PSV en Benfica allebei in de groepsfase van de Champions League moeten spelen. Dat heb ik vorige week ook al gezegd. We hebben aan een gelijkspel voldoende maar gaan voor de winst.”