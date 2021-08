‘Chelsea offert naast Zouma tweetal op voor komst van Koundé’

Maandag, 23 augustus 2021 om 14:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:01

Chelsea wil ver gaan om de komst van Jules Koundé te realiseren. Volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano staan naast Kurt Zouma ook Ike Ugbo en Davide Zappacosta op de nominatie om de Champions League-winnaar op korte termijn te verlaten. Koundé, met een doorlopend contract tot medio 2024, wordt al enige tijd in verband gebracht met een zomerse overstap naar Chelsea. Over de transfersom is echter nog geen definitief akkoord bereikt met de leiding van Sevilla, al zijn de gesprekken volgens Romano wel in volle gang.

Volgens Goal heeft Chelsea nog geen officieel bod neergelegd bij Sevilla, al is er in de afgelopen weken wel regelmatig contact geweest met het management van Koundé. Romano verwacht een spoedig eerste bod vanuit Engeland. Sevilla lijkt niet in de absolute slotfase van de transfermarkt nog zaken te willen doen, waardoor er haast geboden is. The Blues wilden in een eerder stadium Zouma, Kenedy en Emerson Palmieri al inzetten in een ruildeal voor de Franse verdediger, maar dat plan mislukte. Sevilla lijkt vast te willen houden aan de ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro in het huidige contract van de 22-jarige Koundé.

Romano brengt Zouma in verband met West Ham United en Chelsea zou zelfs al tot een pakkoord zijn gekomen met the Hammera over een transfer van dertig miljoen euro. Volgens Goal echter is er twijfel bij Zouma over een tussentijds vertrek richting de stadsgenoot van Chelsea. De mandekker is ook in beeld bij Tottenham Hotspur, daar manager Nuno Espírito nog steeds op zoek is naar versterkingen voor de achterste linie. Onder manager Thomas Tuchel kan Zouma niet rekenen op een vaste plaats. Zondag tegen Arsenal (0-2 zege) zat hij negentig minuten op de bank.

Romano wist in juli nog te melden dat Chelsea Zouma en een bedrag tussen de 30 en 35 miljoen euro overhad om de transfer van Koundé af te ronden. De verdediger lijkt nu echter in de Premier League actief te blijven. Volgens de berichtgeving van Romano houdt Chelsea 7,5 miljoen euro over aan de verkoop van Ugbo aan KRC Genk. De 22-jarige spits werd afgelopen seizoen nog verhuurd aan Cercle Brugge. Aan de verkoop van Zappacosta aan Atalanta houdt Chelsea tien miljoen euro over. Beide spelers worden op zeer korte termijn medisch gekeurd