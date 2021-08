Zoekend Sparta krijgt afwijzing te horen na poging bij Feyenoord

Maandag, 23 augustus 2021 om 14:56

Sparta Rotterdam maakte vrijdag bekend dat er een akkoord is bereikt met een niet nader genoemde club over een transfersom voor Abdou Harroui. RTV Rijnmond meldt dat de club in kwestie het Engelse Nottingham Forest is, maar stelt tegelijkertijd dat de transfer van de 23-jarige middenvelder nog niet beklonken is. Sparta kan daardoor nog niet anticiperen op de transfermarkt en heeft reeds te horen gekregen dat Wouter Burger niets ziet in een hernieuwd dienstverband op Het Kasteel.

Sparta en Nottingham Forest zouden een akkoord hebben bereikt over een transfersom van 2,5 tot 3 miljoen euro. Harroui heeft voorlopig echter nog niet zijn handtekening gezet en er zouden nog meerdere clubs voor hem in de markt zijn. Technisch directeur Henk van Stee kan pas de transfermarkt op als de miljoenen voor Harroui binnen zijn. “Ook ik zie wel dat het elftal versterkingen nodig heeft, maar wij kunnen pas schakelen als we het geld van de transfer binnen hebben”, zegt Van Stee in gesprek met RTV Rijnmond.

Van Stee hoeft in ieder geval niet te rekenen op de komst van Burger. De twintigjarige middenvelder werd vorig seizoen door Feyenoord verhuurd aan Sparta, maar ziet voorlopig af van een nieuwe overstap naar Spangen en wil het seizoen in De Kuip afmaken. Burger is door Arne Slot omgeturnd tot centrumverdediger en kwam op die positie binnen de lijnen in het duel met Go Ahead Eagles van afgelopen zondag, nadat Marcos Senesi geblesseerd uitviel.