Hugo de Jonge: staantribunes moeten voorlopig dicht

Maandag, 23 augustus 2021 om 14:28 • Laatste update: 14:43

Hugo de Jonge - demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - wil dat de staantribunes in de Nederlandse stadions voorlopig dicht gaan. De Jonge zegt maandag dat de spreiding van het publiek tijdens de speelrondes in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie afgelopen weekeinde beter was en stelt daarom dat er voorlopig geen aanvullende maatregelen zullen worden getroffen. De Jonge vindt echter dat ‘hossen op een kluitje afgelopen moet zijn’.

Vrijdag deelde De Jonge een waarschuwing uit aan de voetbalsupporters. Hij waarschuwde dat de coronaregels kunnen worden aangescherpt, als supporters het afgelopen weekend niet netjes op hun stoel zouden blijven zitten. Het demissionaire kabinet wil dat voetbalclubs er beter op toezien dat de regels worden nageleefd. "Het moet het komende weekend beter dan het de afgelopen weekenden ging'', doelde De Jonge over de volle vakken in de stadions en de springende en feestende fans. "Als mensen niet gewoon blijven zitten, en de stadions niet voor maximaal twee derde zijn gevuld, kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te scherpen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zag afgelopen weekeinde verbetering. “De spreiding van publiek in stadions was echt beter. De toegangsbewijzen werden goed gecontroleerd”, zo tekenen het Algemeen Dagblad en De Telegraaf op uit de mond van De Jonge. Er is volgens hem voorlopig nog geen aanleiding voor aanvullende maatregelen. "Je moet niet willen dat de goeden onder een paar kwaden lijden. Ik heb gezien dat het bij het gros gewoon goed gaat. Dan vind ik aanvullende maatregelen voor iedereen te ver gaan."

Aanwezige Hugo de Jonge zondag in De Kuip toegezongen door publiek

De fans van Feyenoord en Go Ahead Eagles hadden het zondag voorzien op de aanwezige Hugo de Jonge. Lees artikel

De burgemeesters treden in overleg met de profclubs en de KNVB. Volgens De Jonge zijn burgemeester in eerste instantie verantwoordelijk voor de handhaving in de stadions. Staantribunes - ‘die zijn er nog blijkbaar, ik wist dat niet’, zei De Jonge volgens het Algemeen Dagblad - moeten echter wel dicht en seizoenkaarthouders dienen nog beter over het stadion verspreid worden. "In een aantal vakken in een aantal stadions zag ik dat het hossen op een kluitje nog niet voorbij was. Dat is natuurlijk ook moeilijk in de emotie van het voetbal, dat begrijp ik. Maar dat moeten we echt niet doen."

De Jonge was zondagmiddag aanwezig bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. De vicepremier is zelf fan van Feyenoord, maar een deel van zijn medesupporters was niet blij met zijn aanwezigheid. "Hugo, houd je bek, houd je bek. Hugo, houd je bek", werd gezongen in De Kuip. Ook werd een groot spandoek getoond waarop De Jonge werd opgedragen: 'Zitten en muil houden'. De Jonge spreekt tegenover De Telegraaf van 'stadionhumor'. "Daar moet je tegen kunnen."