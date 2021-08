Sparta Rotterdam dreigt na Harroui wederom middenvelder kwijt te raken

Maandag, 23 augustus 2021 om 14:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:16

Sparta Rotterdam dreigt na Abdou Harroui opnieuw een speler kwijt te raken in de slotfase van de zomerse transfermarkt. Voetbal International brengt maandag naar buiten dat FC Groningen blijft proberen om Laros Duarte over te nemen, ondanks een geweigerd bod van de Rotterdammers vorige week. De 24-jarige middenvelder staat open voor een tussentijds vertrek bij Sparta, zo liet hij zondag weten.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus wilde na het afgeslagen eerste bod andere opties verkennen, maar bronnen rondom Sparta melden aan Voetbal International dat Duarte nog steeds in beeld is bij Groningen. De middenvelder keerde na een uitstapje bij PSV in januari 2019 terug bij Sparta, waar zijn contract doorloopt tot de zomer van 2022. Het is nog niet bekend welke transfersom de Rotterdamse club hanteert voor Duarte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sparta Rotterdam meldt akkoord over transfer van Abdou Harroui

Naar nu blijkt is de middenvelder op weg naar Nottingham Forest. Lees artikel

"Iedereen wil een stap hogerop maken. Dat zou goed zijn voor mijn ontwikkeling", liet Duarte na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo weten in gesprek met RTV Rijnmond. "Helaas is het niet aan mij. De club weet wel dat ik een stap naar een club als FC Groningen zou willen maken. Maar totdat gebeurt, focus ik me op Sparta en op de wedstrijden die hier zijn." Duarte wist zaterdagavond nog niet welke interesse er concreet was binnengekomen bij de Sparta-leiding. "Als de stap mogelijk is, dan wil ik die zeker nemen. Zo niet, dan is het niet anders en ga ik door op de manier zoals ik vorig seizoen ben geëindigd. Het is inderdaad afwachten."

Sparta meldde vrijdagochtend dat er een akkoord was bereikt over de transfersom van Harroui, al werd zijn volgende club niet bekend gemaakt. Volgens Voetbal International is hij hard op weg naar Nottingham Forest, dat Aston Villa daarmee weet af te troeven. De transfer moeten nog wel definitief wereldkundig worden gemaakt door alle betrokken partijen. Harroui ontbrak in ieder geval zaterdag in de wedstrijdselectie van Sparta voor het treffen met Heracles. Volgens RTV Rijnmond ligt de transfersom tussen de 2,5 en 3 miljoen euro. De 23-jarige middenvelder stond vorig jaar op het lijstje van Groningen, dat er echter niet in slaagde om hem binnen te halen.