PSV werkt toptransfer van Adama Traoré voor 47 miljoen in de hand

Maandag, 23 augustus 2021 om 14:00 • Chris Meijer

Adama Traoré staat bovenaan op het lijstje met mogelijke nieuwe vleugelaanvallers van Tottenham Hotspur, zo weet Fabrizio Romano te melden. De transferexpert stelt dat the Spurs ook een oogje hebben op Noni Madueke, maar dat PSV hem deze zomer niet wil verkopen. Daardoor wordt er nu gesproken met Wolverhampton Wanderers en de entourage van Traoré, die voor een bedrag van 47 miljoen euro kan worden binnengehaald.

Sky Sports maakte afgelopen vrijdag melding van de belangstelling van Tottenham, Leicester City en Wolverhampton Wanderers voor Madueke. De Engelse sportzender noemde een vraagprijs van 35 tot 40 miljoen euro van PSV voor Madueke, wat voorlopig nog te gortig zou zijn voor de geïnteresseerde Premier League-clubs. “Naar aanleiding van de berichten over Madueke in Engeland: er is geen vraagprijs”, schreef Rik Elfrink - PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad - vervolgens op Twitter.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“PSV wil hem namelijk niet verkopen. En wie hem toch wil kopen, moet zoveel bieden dat dat standpunt verandert. Een bod dat met een drie begint, zal daarvoor niet voldoende zijn”, aldus Elfrink. Ook Romano weet nu te melden dat PSV geenszins van plan is om Madueke van de hand te doen. Ondanks dat Tottenham gecharmeerd is van de negentienjarige vleugelaanvaller - die door PSV in 2018 werd overgenomen van the Spurs en dit seizoen voorlopig goed was voor zes doelpunten en een assists in acht officiële wedstrijden - staat zijn naam daardoor niet bovenaan het verlanglijstje.

Romano stelt dat Tottenham in de zoektocht naar een nieuwe vleugelaanvaller een lijstje met drie namen heeft. Traoré staat voorlopig bovenaan en alle partijen zijn reeds met elkaar in gesprek. Dat moet volgens Romano en de London Evening Standard spoedig resulteren in een bod van Tottenham, want dat zou reeds voorbereid worden. De Daily Telegraph schrijft dat Wolverhampton Wanderers een bod van 47 miljoen euro tegemoet kan zien, overigens een stuk meer dan de volgens Sky Sports te hoge vraagprijs van PSV voor Madueke.

Nuno Espírito Santo, sinds deze zomer de manager van Tottenham, en Traoré werkten de afgelopen drie jaar al samen bij Wolverhampton Wanderers. The Wolves namen de 25-jarige vleugelaanvaller - zesvoudig Spaans international - in de zomer van 2018 voor twintig miljoen euro over van Middlesbrough. Traoré, die eerder ook het shirt droeg van Aston Villa en Barcelona, was namens Wolverhampton Wanderers in 133 wedstrijden goed voor 10 doelpunten en 13 assists en heeft nog een contract tot medio 2023. De gesprekken over een nieuwe verbintenis liepen vooralsnog op niets uit, waardoor Wolverhampton Wanderers bereid is Traoré deze zomer van de hand te doen.