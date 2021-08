Liverpool weigert Mohamed Salah af te staan voor interlands met Egypte

Maandag, 23 augustus 2021 om 13:07 • Chris Meijer

Liverpool geeft Mohamed Salah geen toestemming om zich komende maand bij de Egyptische nationale ploeg te melden voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Angola en Gabon. De reden is dat de 29-jarige aanvaller in dat geval bij terugkomst in Engeland tien dagen in quarantaine moet, zo maakt de Egyptische voetbalbond (EFA) middels een statement wereldkundig. Liverpool heeft de boodschap per brief aan de EFA laten weten.

“De Egyptische voetbalbond staat continu in contact met de FIFA over hun taak om de reis van spelers voor interlandverplichtingen te faciliteren. Dat vereist vrijstelling van reisbeperkingen die gelden voor landen waar de spelers naartoe moeten reizen voor interlandverplichtingen”, schrijft de EFA in een statement. Egypte speelt in de komende interlandperiode in Caïro tegen Angola en in Franceville tegen Gabon. Met de wedstrijd in Gabon heeft Liverpool geen problemen, maar Egypte behoort tot de landen die voor Groot-Brittannië op de zogenaamde rode lijst staan.

Dat betekent dat mensen die terugreizen vanuit Egypte tien dagen in een speciaal hotel in quarantaine moeten. Liverpool vreest de fysieke gevolgen voor Salah van een quarantaineperiode en zou hem daardoor eventueel ook in de wedstrijden tegen Leeds United (uit, op 12 september) en Crystal Palace (thuis, op 18 september) moeten missen. Bovendien wijst Liverpool op de ‘onzekere situatie’ die heerst in landen die door de Britse gezondheidsautoriteiten op de rode lijst zijn geplaatst.

Overigens neemt Liverpool hetzelfde standpunt in bij andere internationals uit landen op de rode lijst. Zo mogen Alisson, Fabinho en Roberto Firmino zoals het er nu naar uitziet in september ook niet afreizen naar Brazilië voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Chili, Argentinië en Peru. Liverpool verbood Braziliaanse spelers vorig seizoen al om naar Zuid-Amerika te reizen voor interlandverplichtingen, waarna mede daardoor besloten werd om de start van de WK-kwalificatiecyclus uit te stellen.

Liverpool maakt in de brief naar de Egyptische voetbalbond excuses, vraagt om begrip en hoopt dat er spoedig een oplossing gevonden kan worden voor een situatie waarin overheidsregels voorkomen dat spelers interlands kunnen spelen. Overigens weigerde Liverpool eerder ook om Salah af te staan voor de Olympische Spelen in Tokio, omdat hij zich anders pas laat in de voorbereiding op dit seizoen had gemeld in Engeland. Salah was in de eerste twee competitiewedstrijden van dit seizoen goed voor een doelpunt en twee assists.