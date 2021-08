Alba bereikt week na uithaal over leugens alsnog akkoord met Barcelona

Maandag, 23 augustus 2021 om 12:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:04

Jordi Alba is met Barcelona tot een akkoord gekomen over verlaging van zijn salaris met 25 procent, zo weet onder meer RAC1 maandag te melden. Daarnaast zijn er naar verluidt afspraken gemaakt over het later uitbetalen van zijn salaris, zo klinkt het vanuit Spanje. De 32-jarige linksback ligt tot medio 2024 onder contract bij Barcelona. Het leek er lange tijd op dat Alba niet akkoord zou gaan met het voorstel van Barcelona wat betreft het verlagen van zijn jaarsalaris in het Camp Nou.

Alba was onlangs in het thuisduel van Barcelona met Real Sociedad (4-2) geregeld mikpunt van fluitconcerten in het Camp Nou. Dat alles had te maken met de berichten dat de 32-jarige vleugelverdediger dwars zou liggen in de onderhandelingen over een loonoffer. Alba zocht na afloop van de eerste competitiewedstrijd op eigen verzoek de media op en rekende daar af met een ‘leugen’. “Voor het EK kwam er al nieuws over me naar buiten. Nu heb ik al twee weken of een maand niks gehoord. Ik wil de club op wat voor manier helpen”, zo tekende AS op uit de mond van Alba.

“Dat is de reden dat ik nu opsta om er wat van te zeggen. Het zou mooi zijn als jullie het ook aan de president (Joan Laporta, red.) vragen, ik ga ervan uit dat hij dan de waarheid zal vertellen”, vervolgde Alba zijn relaas. “Het doet me pijn dat er leugens worden verteld. Ik heb veel gegeven voor Barcelona en kan niet controleren wat mensen denken. Er zijn vervelende dingen naar buiten gekomen, dat is de reden dat ik er nu wat van zeg. Ik ben iemand die altijd de waarheid vertelt. k word moe van al die leugens. Maar het doet mijn familie nog meer pijn, want die horen dingen die niet leuk zijn. Mijn vertegenwoordigers en advocaten zijn in gesprek met de club. Mijn wens is om de club te helpen.”

Alba is na Gerard Piqué de tweede speler binnen de selectie van Ronald Koeman die een salarisverlaging accepteert. Door de geste van Piqué konden Memphis Depay en Eric García worden ingeschreven. Hij reageerde na Sociedad-thuis op de fluitconcerten richting Alba. “Er ontstaan soms misverstanden. Ik heb contact gehad met de andere drie aanvoerders (Alba, Sergio Busquets en Sergi Roberto, red.) en we hebben ingestemd met een salarisverlaging. Het moet allemaal nog officieel gemaakt worden. Ik weet dat mensen soms dingen lezen die niet helemaal waar zijn.” De Spaanse journalist Gerard Romero bevestigt maandag dat er deze week zal worden gesproken met Busquets en Sergi Roberto. Met laatstgenoemde zal tevens over contractverlenging worden gesproken. Het contract van de rechtsback loopt volgend jaar zomer af.