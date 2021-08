‘Atlético Madrid gaat dertig miljoen euro neertellen voor nieuwe spits’

Maandag, 23 augustus 2021 om 12:31 • Chris Meijer

Atlético Madrid en Hertha BSC hebben een principeakkoord bereikt over Matheus Cunha, zo weet Sky Deutschland te melden. De regerend kampioen van Spanje is bereid om een bedrag van dertig miljoen euro - inclusief bonussen - neer te tellen voor de 22-jarige spits. Everton heeft zich op het laatste moment in de strijd om Cunha gemeld, maar de Braziliaan heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar LaLiga.

Cunha werd de afgelopen tijd al gelinkt aan een overstap naar Atlético. Fredi Bobic, sportief directeur bij Hertha, bevestigde afgelopen zaterdag dat er onderhandeld werd met los Colchoneros over een transfer van de spits. “De onderhandelingen zijn zwaar en de markt is erg lastig. Maar onze vraagprijs is heel duidelijk. Uiteindelijk zou ik hem niet verkopen als hun bod onder onze vraagprijs ligt”, zei Bobic in gesprek met Sky Deutschland.

Hertha-trainer Pal Dardai nam Cunha niet op in zijn selectie voor het met 1-2 verloren thuisduel met VfL Wolfsburg, omdat hij niet tevreden was met de houding van de Braziliaan tijdens de wedstrijd tegen 1.FC Köln (3-1 nederlaag). Het heeft er nu alle schijn van dat Cunha spoedig de gang naar Spanje gaat maken. Max Bielefeld, journalist van Sky Deutschland, meldt dat er een principeakkoord bestaat tussen Hertha en Atlético, dat bereid is dertig miljoen euro over te maken.

Voorlopig is er nog niets getekend, al lijkt Cunha er zelf wel uit te gaan komen met Atlético. Everton heeft zich op het laatste moment nog tevergeefs voor de spits gemeld, maar kreeg te horen dat hij zijn zinnen had gezet op een overstap naar Spanje. Atlético had in eerste instantie zijn pijlen gericht op Dusan Vlahovic. Ondanks dat de Corriere dello Sport melding maakte van een akkoord met Fiorentina ter waarde van zeventig miljoen euro, is die transfer niet van de grond gekomen. Transferexpert Fabrizio Romano meldde dat Fiorentina een bod van Atlético had afgewezen, waarna de focus van de Madrilenen verlegd werd naar Cunha.

Mocht Cunha daadwerkelijk de overstap naar Atlético maken, komt er na anderhalf jaar een einde aan zijn dienstverband bij Hertha. De spits speelde voor Coritiba FC, FC Sion en RB Leipzig, alvorens de club uit Berlijn achttien miljoen euro neertelde om hem tot de zomer van 2025 vast te leggen. In totaal 40 wedstrijden voor Hertha was Cunha goed voor 13 doelpunten en 10 assists. Afgelopen zomer maakte hij deel uit van het Braziliaanse team dat op de Olympische Spelen van Tokio een gouden medaille veroverde.