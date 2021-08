Vergelijking met Robben na fluitconcerten Bayern-fans richting Sané

Maandag, 23 augustus 2021 om 11:41 • Rian Rosendaal

Verschillende kopstukken van Bayern München springen in de bres voor Leroy Sané. De vleugelaanvaller kreeg zaterdag tegen 1. FC Köln (3-2 overwinning) te maken met boegeroep vanaf de tribunes. Toen bekend werd dat Julian Nagelsmann Sané had gewisseld in de rust, klonk er zelfs gejuich in de Allianz Arena. Voormalig directeur Karl-Heinz Rummenigge trekt de vergelijking met de situatie rondom Arjen Robben na de verloren Champions League-finale van 2012.

"Ik heb medelijden met hem", neemt Rummenigge de buitenspeler in bescherming in een uitzending van BILD Live. "Hij probeert het wel, maar speelt duidelijk zonder zelfvertrouwen. Hij heeft geen goed EK gespeeld. Met zijn transfersom en salaris komt de kritiek bij de supporters van Bayern langzaam los", verwijst de gewezen Bayern-voorzitter naar het bedrag van 45 miljoen euro dat vorig jaar werd overgemaakt naar Manchester City voor Sané. De situatie rondom de vleugelaanvaller doet Rummenigge denken aan de ophef na de gemiste strafschop van Robben in de eindstrijd van de Champions League-finale in 2012 tegen Chelsea. In de verlenging faalde de Nederlander bij een 1-1 stand en na het nemen van strafschoppen zegevierden the Blues in de Allianz Arena.

"Arjen stond toen op het punt om een transferverzoek in te dienen, maar daar gingen we niet in mee als bestuur. Hij was een belangrijke speler voor Bayern en we steunden hem volledig. Een jaar later was bij de matchwinner in de Champions League-finale tegen Dortmund." Robben tekende in de eindstrijd op Wembley in 2013 kort voor het einde voor het winnende doelpunt in de confrontatie met BVB (2-1). De inmiddels gestopte Robben bleef uiteindelijk tot 2019 verbonden aan Bayern.

Naast Rummenigge neemt ook Nagelsmann het openlijk op voor de bekritiseerde Sané, al wil de trainer geen al te hard oordeel vellen over het boegeroep van de Bayern-fans. "Over de fluitconcerten willen we niet te lang praten. We kunnen niet alles wat er in het stadion gebeurt aandacht geven, maar het moet ook weer niet demotiverend gaan werken. We zullen gewoon blijven werken met Leroy", aldus Nagelsmann, die bijval krijgt van Thomas Müller. "Het is niet fraai en we willen het ook niet. Ik verwacht van de supporters meer steun voor onze spelers."