PSV weet na Fofana ook kind van de club langer te behouden

Maandag, 23 augustus 2021 om 11:16 • Rian Rosendaal

Jeremy Antonisse heeft zijn contract bij PSV verlengd tot medio 2024, zo heeft de Eindhovense club maandagochtend naar buiten gebracht. De oude verbintenis van de negentienjarige linksbenige vleugelaanvaller liep door tot de zomer van 2022. Het Eindhovens Dagblad wist enkele weken geleden al te melden dat de leiding van PSV druk bezig was met de laatste details rondom het nieuwe contract van Antonisse.

PSV haalt in het persbericht over de contractverlenging van Antonisse nog eens een quote aan uit 2019, toen de jonge buitenspeler zijn eerste profcontract tekende in het Philips Stadion. "De club zit diep in mijn hart", zei de PSV-aanvaller twee jaar geleden. In januari van dit jaar liet trainer Roger Schmidt Antonisse debuteren in de hoofdmacht. Als vervanger van Eran Zahavi mocht hij een minuut meedoen in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen. Sindsdien kwam Antonisse niet meer in actie voor het eerste elftal van PSV.

Jeremy Antonisse, ??? since 2010.

One of our own! ?#PSVAcademy — PSV (@PSV) August 23, 2021

Antonisse kwam als achtjarige in de jeugdopleiding van PSV terecht en sinds het seizoen 2020/21 maakt de aanvaller deel uit van het beloftenelftal van de club. In de Keuken Kampioen Diviaie kwam hij tot dusver tot 1 doelpunt en 1 assist in 26 competitiewedstrijden. PSV wist eerder al het contract van Fodé Fofana te verlengen tot medio 2025. De achttienjarige spits werd genoemd bij Olympique Marseille, maar koos uiteindelijk voor een langer verblijf in Eindhoven.