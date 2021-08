Mourinho reageert met humor op nieuwe mijlpaal in trainersloopbaan

Maandag, 23 augustus 2021 om 10:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:32

José Mourinho wist in zijn eerste competitiewedstrijd als trainer van AS Roma gelijk een record te vestigen. De Portugese oefenmeester is de snelste coach ooit met vijftig overwinningen in de Serie A sinds de invoering van het driepunten-systeem in 1994. Hiervoor had de voormalig Inter Milan-coach 77 wedstrijden nodig. Mourinho reageert via Instagram met een knipoog op de mijlpaal die werd bereikt dankzij de 3-1 overwinning van Roma op Fiorentina op eigen veld.

"Laat alsjeblieft niet mijn negatieve records zien, maar alleen de positieve records", laat Mourinho op een luchtige manier weten aan statistiekenverzamelaar Opta. Het is overigens de derde keer dat de Roma-trainer een dergelijk record in handen krijgt. In de Premier League, waar hij werkte bij Chelsea en Manchester United, had Mourinho slechts 63 wedstrijden nodig om het aantal van 50 overwinningen te bereiken. Als coach van Real Madrid werden 50 zeges geboekt in 62 optredens in LaLiga.

Mourinho toont zich kritisch over zijn ploeg, ondanks de zege op Fiorentina van zondagavond. "Het was een vermakelijke wedstrijd, al speelden we niet heel goed", zo laat hij weten in een reactie aan DAZN. "We speelden goed met elf tegen elf en met tien tegen tien, maar zeker niet met elf tegen tien. Toen hadden we gek genoeg meer moeite om druk te zetten. Pas toen we Nicolò Zaniolo kwijtraakten, kwamen we weer terug in de wedstrijd, maakten we het tweede en het derde doelpunt en kregen we de controle terug."

Tammy Abraham, tegen Fiorentina goed voor twee assists, staat er voorlopig goed op bij Mourinho. "Hij is wel meer een aanspeelpunt", zo typeert de winnende coach de rol van de van Chelsea overgekomen aanvaller. "Dus ook als hij niet moe was geweest, had ik de wissel toegepast. We hebben momenteel veel opties, maar de teamspirit bevalt me op dit moment het meest", aldus Mourinho.