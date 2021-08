Kimmich heeft definitief topcontract binnen bij Bayern München

Maandag, 23 augustus 2021 om 09:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:10

Joshua Kimmich blijft Bayern München trouw. De 26-jarige rechtsback annex middenvelder ligt met het nieuwe contract tot medio 2025 vast bij de Duitse grootmacht. De in 2015 van RB Leipzig overgenomen Kimmich beschikte in de oude situatie over een tot medio 2023 lopende verbintenis in de Allianz Arena. Volgens technisch directeur Hasan Salihamidzic geeft Bayern met de contractverlenging een duidelijk signaal af. Kimmich gaat er in salaris in ieder geval flink op vooruit, zo wist BILD begin augustus al te melden.

"De belangrijkste reden om hier langer te blijven is het feit dat ik hier dagelijks mijn passie kan uitoefenen", laat Kimmich weten in een reactie op de website van zijn werkgever. "Met dit elftal kunnen we alles winnen en veel teamgenoten zijn inmiddels vrienden geworden. Daarom ben ik ooit ook met voetballen begonnen, het moet vooral leuk zijn. Ik ontwikkel mijzelf nog steeds als voetballer en bij Bayern is er veel mogelijk in de komende jaren. Daarnaast voelt mijn familie zich hier echt thuis in München. Die combinatie is nergens ter wereld te vinden."

"Met deze contractverlenging geeft Bayern zowel intern als extern een duidelijk signaal af", geeft Salihamidzic te kennen in een verklaring. "Wij willen onze spelers graag voor de lange termijn behouden. We zijn ervan overtuigd dat Joshua zich zal blijven ontwikkelen in de komende jaren als een van de leiders van Bayern. Het is een speler van wereldklasse met een geweldige mentaliteit. Als voetballer en als persoon staat hij symbool voor waar Bayern bekend om staat", zo besluit de Bayern-directeur.

Kimmich kwam in de afgelopen zes jaar tot 264 wedstrijden (30 doelpunten) in het shirt van Bayern. Het absolute hoogtepunt kwam in 2020 met het veroveren van de Champions League. Daarnaast werd de prijzenkast van de 59-voudig international van Duitsland aangevuld met zes landstitels, drie nationale bekers, het WK voor clubteams, de Europese Supercup en.viermaal de Duitse Supercup.

BILD meldde enkele weken geleden al dat Bayern druk bezig was met een nieuw topcontract voor Kimmich. Met de nieuwe verbintenis wordt het salaris van de rechtspoot naar verluidt opgeschroefd van circa tien miljoen euro naar circa twintig miljoen euro per seizoen. Daarmee is Kimmich een van de bestbetaalde spelers in de selectie van trainer Julian Nagelsmann. Met zijn nieuwe verbintenis komt Kimmich in hetzelfde salarissegment als Manuel Neuer, Thomas Müller en Leroy Sané. De enige speler die aanzienlijk meer opstrijkt, is Robert Lewandowski.

Joshua Kimmich sleept topsalaris binnen voor zichzelf tijdens onderhandelingen