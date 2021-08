Camavinga kan voor bedrag ver onder marktwaarde vertrekken

Maandag, 23 augustus 2021 om 08:52 • Yanick Vos • Laatste update: 08:54

Eduardo Camavinga heeft zeer waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Stade Rennes gespeeld. Volgens Franse media heeft de talentvolle middenvelder zijn vertrek aangekondigd in gesprek met de harde kern van zijn huidige werkgever. Het is nog onbekend naar welke club Camavinga verkast. L’Équipe meldt dat de club uit de Ligue 1 vasthoudt aan een vraagprijs van dertig miljoen euro.

Stade Rennes heeft de afgelopen maanden vergeefs geprobeerd om het tot medio 2022 lopende contract van de achttienjarige middenvelder open te breken en te verlengen. Om te voorkomen dat hij over een jaar transfervrij de deur uitwandelt, is het de club er alles aan gelegen om hem in de resterende acht dagen van de huidige transferperiode van de hand te doen. De marktwaarde van Camavinga wordt door Transfermarkt geschat op 55 miljoen euro.

Transferexpert Fabrizio Romano, die uitgaat van een transfersom van 35 miljoen euro, meldt op Twitter dat Stade Rennes open staat voor een verkoop van Camavinga. Afhankelijk van de aanbiedingen die binnenkomen voor de Frans international zal een keuze worden gemaakt. Romano benadrukt dat het een ‘open race’ is. Camavinga werd reeds in verband gebracht met diverse Europese topclubs zoals Manchester United, Real Madrid en Paris Saint-Germain. Volgens L’Équipe wordt de situatie van Camavinga nog altijd nauwlettend in de gaten gehouden door PSG.

Zondag kwam Camavinga naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst in actie namens Rennes. In de wedstrijd tegen Nantes (1-0) op Roazhon Park kwam hij een kwartier voor tijd als invaller binnen de lijnen. Quest-France Sport meldt dat de middenvelder na afloop in gesprek ging met de harde kern van Rennes en daarin zijn vertrek aankondigde.