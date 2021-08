Nice-preses legt schuld bij Marseille: ‘Daardoor ontspoorde de boel’

Maandag, 23 augustus 2021 om 08:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:53

Pablo Longoria staat volledig achter de beslissing van de spelers van Olympique Marseille om de uitwedstrijd tegen OGC Nice zondagavond niet te hervatten. Volgens de preses was de veiligheid van de spelers in gevaar gekomen door het veelbesproken incident na een uur spelen. Dimitri Payet kreeg een flesje naar zijn hoofd geslingerd en gooide het flesje ook gelijk terug. Het leidde tot grote woede bij de fans van Nice, die dan ook massaal het veld betraden. Voor Marseille dreigt nu een reglementaire 3-0 nederlaag.

"De competitieorganisator wilde de wedstrijd hervatten", legt Longoria uit in de Franse media. "Maar voor de veiligheid van onze spelers hebben we besloten om niet meer op het veld te verschijnen. De veiligheid van de spelers kon niet worden gegarandeerd." Het ongeloof bij de voorzitter van Marseille is groot. "Het is al de tweede keer dat we dit meemaken. Het gebeurde eerder al tegen Montpellier, waar we na de genomen beslissingen besloten om toch door te gaan. Maar wat er nu is gebeurd, is volstrekt onaanvaardbaar. De scheidsrechter (Benoît Bastien, red.) was bij ons en bevestigde dat de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd kon worden. Toch wilde Ligue 1 de wedstrijd hervatten, echt onacceptabel."

???????????????????? ???????????????? ?? Na anderhalf uur wordt er na de rellen op het veld definitief niet verder gevoetbald in Nice.#ZiggoSport #Ligue1 #OGCNOM pic.twitter.com/0YtGJUq6jX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2021

Jean-Pierre Rivère, voorzitter van Nice, weigert om zijn eigen aanhang kritisch aan te pakken in de nasleep van het duel met Marseille. Hij legt de schuld juist bij de spelers van de bezoekende club. "De scheidsrechter aarzelde om de het duel te hervatten, maar de veiligheidsdiensten lieten hem weten dat er geen problemen waren", zo klinkt het in de Franse pers. "Uiteindelijk besloot iedereen om weer te spelen. Ik snap de beslissing van Marseille dan ook niet helemaal. Het leek allemaal goed te komen, maar onze tegenstander wilde niet meer", aldus Rivère, die zijn mening over de Marseille-spelers niet onder stoelen of banken steekt.

"Het is allemaal vrij duidelijk. Er werden waterflessen gegooid en de reactie van twee spelers van Marseille zorgde ervoor dat de boel uiteindelijk ontspoorde. De beveiliging van Marseille hoefde niet het veld op te komen en onze spelers te slaan", concludeert Rivère in duidelijke bewoordingen. Volgens RMC Sport is Justin Kluivert een van de spelers die klappen kreeg van de beveiligingsmensen van Marseille. In de catacomben toonde onder meer Dimitri Payet hoe erg hij was toegetakeld door de boze aanhangers van Nice. In de Franse media is veel te doen om de ongeregelheden van zondagavond. L'Equipe komt met de term 'onacceptabel', terwijl Nice-Matin rept over 'pathetisch' gedrag.

Spelers Marseille delen foto's verwondingen; Nice claimt aanval op Kluivert