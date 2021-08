‘Het verbaast me dat ik niet eens bij de voorselectie van Oranje zit’

Maandag, 23 augustus 2021 om 06:50 • Laatste update: 06:55

Marco Bizot maakte er deze zomer geen geheim van dat hij AZ wilde verlaten voor een club uit het buitenland en kreeg uiteindelijk zijn gewenste transfer naar Stade Brest. Eerder zag de sluitpost een verhuizing naar Griekenland afketsen. Toen transfers naar AEK Athene en Olympiacos geen doorgang vonden, deed hij naar eigen zeggen AZ een nieuw contractvoorstel. De Alkmaarders hapten niet toe, waarna een overstap naar de Ligue 1 in gang werd gezet. Nu hij in een van de vijf beste competities speelt, vindt het Bizot het vreemd dat hij niet is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal.

De dertigjarige doelman leek hard op weg naar Olympiacos. Omdat de clubs er niet uitkwamen over de hoogte van de transfersom, kozen de Grieken ervoor om door te pakken met de transfervrije doelman Tomás Vaclík. “Daar was ik doodziek van. Ik had er met mijn zaakwaarnemers ontzettend veel energie ingestoken. Tijdens mijn vakantie op Kreta heb ik eigenlijk alleen maar aan de telefoon gehangen, vijf à zes keer per dag”, vertelt Bizot in een interview met De Telegraaf.

Highlights | Brest - PSG | Marco Bizot niet opgewassen tegen Mbappé en Di Maria

Bizot vreesde dat hij niet weg zou komen uit Alkmaar toen een overgang naar Olympiacos voor de tweede keer afketste. “Daarop heb ik AZ een voorstel gedaan voor een vijfjarig contract. Ik wilde zekerheid. Dacht: eerst nog een paar seizoenen keepen, daarna plaatsmaken voor een jonge doelman en een beetje a la Ron Vlaar bij de club betrokken blijven. Maar daar ging Max (directeur voetbalzaken Huiberts, red.) niet op in.” Stade Brest, dat in januari al eens informeerde naar Bizot, meldde zich opnieuw voor de keeper en rondde zijn komst vervolgens in hoog tempo af.

Afgelopen vrijdag nam Bizot het met zijn club op tegen Paris Saint-Germain (2-4), waar de grote sterren Lionel Messi, Sergio Ramos en Neymar niet meespeelden. In de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen pakte de doelman met zijn ploeg verrassend punten tegen Olympique Lyon (1-1) en Stade Rennes (1-1). “Vooralsnog is elke wedstrijd een topwedstrijd, zoals de Ligue 1 een topcompetitie is. Namen als Messi, Neymar en Sergio Ramos zijn goed voor de publiciteit, maar ik denk dat deze competitie al jaren bij de vijf sterkste competities van de wereld behoort.”

Nu Bizot in een sterkere competitie speelt, keek hij raar op toen hij zijn naam niet zag staan in de voorselectie van het Nederlands elftal. “Om eerlijk te zijn wel, ja. Ik heb net een EK achter de rug, heb een stap naar een hogere competitie gemaakt, heb drie duels gekeept en ben topfit. Dan verbaast het me wel dat ik niet eens bij de voorselectie zit.” De nieuwe bondscoach Louis van Gaal koos in zijn voorselectie voor Tim Krul, Justin Bijlow, Remko Pasveer en Joël Drommel. Aanstaande vrijdag maakt hij zijn definitieve selectie bekend.