Vinícius Júnior voorkomt eerste verlies van Real Madrid sinds januari

Zondag, 22 augustus 2021 om 23:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:06

Real Madrid heeft zondagavond genoegen moeten nemen met een gelijkspel in LaLiga. Het team van trainer Carlo Ancelotti hield een punt over aan een doelpuntrijke bezoek aan Levante: 3-3. De Madrileense topclub poetste dankzij een sterke invalbeurt van Vinícius Júnior tot tweemaal toe een achterstand weg in Valencia. De laatste nederlaag van Real Madrid in de competitie dateert van 30 januari, toen Levante met een 1-2 zege uit de hoofdstad vertrok. Nadien volgden veertien zeges en zes remises in twintig duels.

Real Madrid ging in de eerste helft van minder naar meer, al viel de openingstreffer al vroeg in de wedstrijd. Na vijf minuten spelen werd Karim Benzema aan de linkerkant diep gestuurd door David Alaba. De Fransman behield het overzicht en zag hoe Gareth Bale de bal binnenschoof. Levante zette goed druk in de eerste helft, maar was tegelijkertijd niet in staat om doelman Thibaut Courtois serieus te testen.

En daar is ook de 2-1... BAM! Wat een goal van José Campaña ??#ZiggoSport #LaLiga #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/vi15LyqTCL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2021

In de laatste minuten richting de rust zorgde Real Madrid voor enkele gevaarlijke momenten rondom het doelgebied van Aitor Fernández. Een vrije trap van Bale ging maar net naast en een poging van Isco, die in de eerste 45 minuten een goede indruk achterliet, trof ook geen doel. Vlak na de onderbreking nivelleerde Levante de tussenstand: de thuisploeg baande zich al frommelend een weg door de defensie van Real Madrid, waarna een inzet van Roger Marti uiteindelijk onder Courtois en over de doellijn hobbelde: 1-1.

Levante nam nog geen tien minuten later zelfs de leiding in het Estadi Ciutat de València. Na een goede aanval op rechts zette Jorge de Frutos voor en kon de vrijstaande José Campaña de bal achter Courtois jagen: 2-1. Ancelotti greep enkele minuten later in en haalde Bale, Isco en Eden Hazard naar de kant, ten faveure van Rodrygo, Vinicius Junior en Marcos Asensio. Niet veel later maakte ook Daniel Carvajal zijn opwachting als vervanger van Lucas Vázquez.

Vinícius Júnior kende een sterke invalbeurt. De Braziliaan ontving in een counter een goede pass van Casemiro, troefde zijn tegenstanders op snelheid af en verschalkte Aitor met een diagonale inzet. Vijf minuten later kwam Levante echter opnieuw op voorsprong: de bal kwam na een vrije trap van Enes Bardhi ongelukkig via David Alaba terecht bij Róber Pier, van dichtbij binnenschoot: 3-2.

3???3??? Vinicius scoort opnieuw. Ondertussen krijgt Levante rood. Trekt Real de zege nog naar zich toe..?#ZiggoSport #LaLiga #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/ZvmShopKYh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2021

Het duel kon in de slotfase nog alle kanten op. Zo eindigde een inzet van Alejandro Cantero op de paal en had Real Madrid meer geluk toen het aluminium werd getroffen. Vinícius Júnior kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied van Benzema en schoot het leer heerlijk diagonaal via de rechterpaal binnen: 3-3. Aitor haalde niet het einde van de wedstrijd. De doelman voorkwam met een handsbal buiten het strafschopgebied dat Vinícius Júnior ook nog de 3-4 kon maken. Veldspeler Rúben Vezo nam plaats in het doel, maar ook in zes minuten extra tijd kon Real Madrid geen treffer afdwingen.