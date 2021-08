Foto's: de bizarre beelden van het gestaakte OGC Nice - Olympique Marseille

Zondag, 22 augustus 2021 om 23:05 • Laatste update: 23:21

De wedstrijd tussen OGC Nice en Olympique Marseille is zondagavond gestaakt. Nadat Dimitri Payet werd geraakt door een flesje uit het publiek en dat flesje teruggooide, kwamen supporters van Nice in groten getale het veld op. Ze hadden het voorzien op spelers van Olympique Marseille. Dit zijn de meest in het oog springende foto's van de ongeregeldheden.

Trainer Jorge Sampaoli van Olympique Marseille was zichtbaar woedend en moest door personeel van zijn club in bedwang worden gehouden. Ook de spelers van l'OM waren furieus door de opvallende gebeurtenissen. Het was voor Nice de eerste thuiswedstrijd sinds de heropening van de stadions. De ploeg stond nota bene met 1-0 voor, door een doelpunt van Kasper Dolberg.