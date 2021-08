José Mourinho en Tammy Abraham kennen spectaculaire start bij AS Roma

Zondag, 22 augustus 2021 om 22:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:19

José Mourinho heeft een succesvolle rentree als trainer van AS Roma achter de rug. In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, thuis tegen Fiorentina, wonnen i Giallorossi zondagavond met 3-1. Aanwinst Tammy Abraham, voor veertig miljoen euro overgekomen van Chelsea, maakte een goede indruk en nam twee assists voor zijn rekening. Het was een spectaculaire wedstrijd, waarin twee rode kaarten werden uitgedeeld en twee ogenschijnlijk ongeldige doelpunten toch geldig werden verklaard. Bij Roma stond Rick Karsdorp negentig minuten binnen de lijnen. Napoli begon het nieuwe seizoen ook goed, door met 2-0 te winnen van Venezia.

AS Roma - Fiorentina 3-1

Een rode kaart in de zeventiende minuut zorgde voor beroering in Stadio Olimpico. Doelman Bartlomiej Dragowski van Fiorentina kwam ver zijn doel uit om de doorgebroken Abraham van de bal te houden, maar was net te laat. Hij tackelde spits en moest zijn ingreep, een dikke 22 meter van het doel af, bekopen met een rode kaart. Tegen tien man kwam Roma na 25 minuten op voorsprong. Abraham trok langs het strafschopgebied naar binnen en bediende de vrijstaande Henrikh Mkhitaryan, die aannam, opendraaide, voor de ingevallen doelman Pietro Terracciano verscheen en de rechterhoek uitzocht. Het duurde nog twee minute voordat de arbitrage oordeelde dat Mkhitaryan níét buitenspel stond.

GOAL AS Roma! ?? Vlak na de gelijkmaker van Fiorentina komt Roma alweer op voorsprong ?? Jordan Veretout maakt de 2-1, op aangeven van Tammy Abraham! ??#ZiggoSport #SerieA #RomaFiorentina pic.twitter.com/SqF07EzxVh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2021

Zes minuten na de pauze moest echter ook Roma door met tien man. Nicolò Zaniolo vergreep zich aan Nicolás González, onderbrak daarmee een veelbelovende aanval en werd getrakteerd op zijn tweede gele kaart. Met tien tegen tien rook Fiorentina bloed. De bezoekers kwamen langszij Nikola Milenkovic, die de bal op de vijfmeterlijn kon aannemen na een indraaiende voorzet van Erick Pulgar en beheerst afrondde. Abraham trof vervolgens de lat, maar bereidde even daarna wel de 2-1 voor: de spits legde de bal terug op Jordan Veretout, die bij de tweede paal raak schoot; de goal leek te worden afgekeurd, maar telde uiteindelijk tóch, omdat ook hij niet buitenspel stond. Veretout maakte er ook 3-1 van, nadat hij in het strafschopgebied werd bereikt door een messcherpe pass van Eldor Shomurodov.

Napoli - Venezia 2-0

Het duel was iets meer dan twintig minuten aan de gang toen Napoli al met tien man verder moest. Victor Osimhen was duidelijk niet gewenst van de bewaking door Daan Heymans bij een corner en wilde afstand nemen, maar zijn vuist ging tegen de keel van de verdediger. De scheidsrechter was onverbiddelijk en stuurde aanvaller met rood van het veld. In zijn eerste seizoen kreeg Osimhen ook al tweemaal geel in het Europa League-duel met Real Sociedad.

Tien minuten na rust leek Napoli op 1-0 te komen toen Mattia Caldara hands maakte na een voorzet van Mario Rui en de bal op de stip ging. Lorenzo Insigne schoot de bal echter over het doel. Amper vijf minuten later maakte ook Pietro Ceccaroni hands in het strafschopgebied en was Insigne zijn zenuwen wel de baas vanaf elf meter: 1-0. Vlak na een inzet van Francesco Forte op de paal kwam Napoli op 2-0 via Eljif Elmas en dat was ook de eindstand in het Stadio Diego Armando Maradona.