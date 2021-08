OGC Nice - Olympique Marseille ontspoort: fans vallen spelers aan

Zondag, 22 augustus 2021 om 22:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:34

De vlam is zondagavond in de pan geslagen tijdens de wedstrijd tussen OGC Nice en Olympique Marseille. Zestien minuten voor tijd kwamen supporters van de thuisclub massaal het veld op, nadat Dimitri Payet werd geraakt door een flesje uit het publiek en dat flesje teruggooide. De supporters van Nice kwamen vervolgens in groten getale het veld op en hadden het voorzien op spelers van Olympique Marseille. De wedstrijd is gestaakt; Nice stond met 1-0 voor door een doelpunt van Kasper Dolberg.

Trainer Jorge Sampaoli van Olympique Marseille was zichtbaar woedend en moest door personeel van zijn club in bedwang worden gehouden. Ook de spelers van l'OM waren furieus door de opvallende gebeurtenissen. Het is voorlopig niet bekend of de wedstrijd in de Allianz Riviera nog wordt hervat. Het was voor Nice de eerste thuiswedstrijd sinds de heropening van de stadions.