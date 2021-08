Het verzoek van Ruud Gullit aan Nederland om Frenkie de Jong beter te maken

Zondag, 22 augustus 2021 om 22:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:20

Ruud Gullit zet vraagtekens bij de manier waarop Frenkie de Jong bewierookt wordt na een goede wedstrijd bij Barcelona en/of het Nederlands elftal. De middenvelder stapte in de zomer van 2018 voor maximaal 86 miljoen euro van Ajax naar Barcelona over en kende een moeizaam eerste jaar in Spaanse dienst. Ook het tweede seizoen bij Barcelona was, ondanks de aanwezigheid van Ronald Koeman, niet altijd even makkelijk, al kreeg hij in de tweede seizoenshelft wel veel complimenten toen het lange tijd crescendo ging met de Catalanen. Gullit vindt echter dat de lat bij De Jong veel te laag wordt gelegd en verwacht veel meer van de Oranje-international.

“Ik vind Frenkie een geweldige speler, maar ik leg de lat gewoon hoger bij hem”, vertelde Gullit zondagavond bij Ziggo Sport. “Ik vind het gewoon nog niet goed genoeg voor wat hij kan. Ik heb wedstrijden gezien dat het echt lekker ging. Toen Nederland bijvoorbeeld achterstond tegen Duitsland. Toen was-ie top. Ik weet wel dat je elke wedstrijd niet zo kan spelen. Maar ik vind wel dat je de verwachting mag uitspreken dat hij een aantal assists heeft, een doelpunt meepikt. Iets meer.” Gullit is het niet altijd eens met de louter positieve kritieken die Nederlandse media publiceren na een wedstrijd van Barcelona. “Ik vind dat hij gewoon te veel bewierookt wordt. Ik denk dat we de lat veel te laag leggen bij hem.”

“Waarom hij veel bewierookt wordt? Dat weet ik ook niet. Ik hoor ook: ‘Frenkie dit, Frenkie dat’. Maar dan kom ik in Spanje en dan vraag ik journalisten naar Frenkie en dan zeggen ze: ‘Mja, ik weet het niet’. Tenminste, ik heb het over vorig jaar. Ik heb het niet over nu. Maar ik wil de lat hoger bij hem leggen. In de wedstrijden dat het erom ging, tegen Atlético Madrid en Real Madrid, toen zag ik hem niet", benadrukte de oud-voetballer van onder meer AC Milan en Chelsea. "Ik leg de lat hoger dan de meeste mensen omdat ik meer van Frenkie verwacht. Dat wil ik gewoon. Omdat ik weet dat hij dat heeft.”

“De meeste mensen zijn al blij met wat-ie nu doet en dan denk ik: Ja, sorry.” Presentator Wytse van der Goot merkte op dat Gullit de middenvelder dus inschaalt ‘bij de wereldtop’. Gullit: “Ja, maar ik wil het wel zien.” De eveneens aanwezige Jan van Halst was zaterdagavond werkzaam rondom de wedstrijd tussen Athletic Club en Barcelona (1-1). “Frenkie werd beter en beter naarmate de wedstrijd vorderde, maar ik begrijp wat Ruud zegt.” Van der Goot noemde de statistieken van De Jong van vorig seizoen op: zeven goals en acht assists. “Dat vind ik niet voldoen”, benadrukte Gullit. “Voor wat hij kan.”

Frenkie was overal vanavond pic.twitter.com/cN2vefcpLd — Bart Frouws (@bartf) August 21, 2021

Gullit hoopt dat De Jong meer zijn stempel op het elftal van Barcelona kan drukken nu Lionel Messi niet meer voor de Spaanse topclub speelt. “Maar kijk naar het EK. Ook niets. Snap je. En daarom zeg ik: ‘Als je zo goed bent, zoals men beweert, dan wil ik het ook zien'. Ik wil dat mensen in Nederland veel kritischer zijn op De Jong om die lat hoger te leggen. Anders ben je als speler tevreden met wat je nu doet.” Van Halst gaf aan dat hij De Jong graag meer naar achteren ziet spelen, meer als controleur. “Maar dat heeft-ie ook gedaan toen Sergio Busquets geblesseerd was en dat ging ook niet”, counterde Gullit. “En dan hoor ik: ‘Ja, maar Frenkie vult het op zijn manier in’. Ja, wat is zijn manier dan? Mensen hebben altijd een reden om te verklaren waarom hij niet goed speelt.”