Valentijn Driessen stelt ‘bommetje’ voor in basisopstelling van Ajax

Zondag, 22 augustus 2021 om 21:36 • Dominic Mostert

Valentijn Driessen adviseert Erik ten Hag om 'een bommetje' te laten vallen in de selectie van Ajax. De regerend landskampioen kent een wisselvallige start van het nieuwe seizoen: de strijd om de Johan Cruijff Schaal werd met 0-4 verloren van PSV, waarna NEC met 5-0 werd verslagen en FC Twente een punt pakte tegen Ajax. Volgens Driessen doet Ten Hag er goed aan om zijn basisopstelling enigszins aan te passen.

"Erik ten Hag heeft echt wel wat werk te verrichten om de boel weer op scherp te krijgen", stelt de chef sport van De Telegraaf zondagavond in een video-item van de krant. "Misschien moet hij één of twee bommetjes in de selectie laten vallen. Sébastien Haller is de recordaankoop, maar presteert niet. Steven Berghuis is qua status de topaankoop van de zomer, maar die levert ook niet. Je hebt Antony op de bank zitten. Misschien moet Berghuis op de bank worden gezet."

Driessen erkent dat het geen gemakkelijk besluit wordt om Berghuis of Haller op de bank te zetten. "Dat zijn moeilijke beslissingen voor een trainer, zeker voor Erik ten Hag, die al een hoop succes met deze jongens heeft behaald. Maar hij zal op zijn strepen moeten gaan staan, anders kan de volgende wedstrijd tegen Vitesse hetzelfde verhaal kunnen worden. Dan kunnen PSV en Feyenoord al vroeg ver uitlopen, want die blijven hun wedstrijden wel winnen."

Ten Hag merkte zondagmiddag op dat zijn ploeg ongeconcentreerd begon aan de wedstrijd in Enschede. "Vanaf 12.15 uur moet je aan staan en een aantal spelers stond niet aan. We hebben geen excuses, je moet er gewoon staan. Je moet leveren en dat hebben we niet gedaan. Aan de bal was het heel erg onder de maat wat we lieten zien. Als team, maar ook als individuen", zei de trainer van Ajax.