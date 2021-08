Ángel Correa doet het ook in jubileumwedstrijd van Atlético Madrid

Zondag, 22 augustus 2021 om 21:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:30

Atlético Madrid heeft zondag ook wedstrijd nummer twee in LaLiga gewonnen. De ploeg van Diego Simeone was zondagavond met 1-0 te sterk voor promovendus Elche dankzij een doelpunt van Ángel Correa, die vorige week ook al tweemaal had gescoord tegen Celta de Vigo (1-2). Atlético verloor nog nooit een competitieduel waarin de Argentijn trefzeker was: 30 zeges en 4 remises in 34 LaLiga-duels. Het was voor Atletico de honderdste officiele wedstrijd in het Wanda Metropolitano, de thuishaven van los Colchoneros sinds 2017.

In een eerste helft zonder kansen en waarin Atlético slechts 36,7 procent (!) balbezit had, stond een flater van jewelste van Kiko Casilla aan de basis van de openingstreffer. De doelman was op de rand van het strafschopgebied eerder bij de bal dan de diepgestuurde Correa, maar hij trapte finaal over de bal heen. Het was voor Correa een koud kunstje om het team van Simeone vervolgens aan de leiding te brengen: 1-0.

Elche had in de tweede helft wél aan Casilla te danken dat de score niet verder opliep. De doelman reageerde goed op een ferme kopbal van José María Giménez en ook een schot uit de draai van Yannick Ferreira-Carrasco was een prooi voor de doelman. Na iets meer dan een uur spelen maakte Luis Suárez zijn opwachting, als vervanger van Thomas Lemar, maar de aanvaller slaagde er ook op de tweede speeldag niet in om zijn eerste treffer van het seizoen te maken.

Elche bleef in minimaal een gelijkspel geloven en had via debutant Darío Benedetto ook uitzicht op een doelpunt. Doelman Jan Oblak maakte echter een zekere indruk en maakte de spaarzame mogelijkheden onschadelijk. Naarmate de tweede helft vorderde, werd het spel steeds vaker onderbroken en dat was in het voordeel van Atletico. De titelverdediger speelt over een week thuis tegen Villarreal.