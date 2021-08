Willem van Hanegem doet voorspelling over ‘zoekende’ Steven Berghuis

Zondag, 22 augustus 2021 om 21:22 • Dominic Mostert

Willem van Hanegem verwacht voor Steven Berghuis een minder dominante rol bij Ajax dan in de afgelopen seizoenen bij Feyenoord. De aanvaller wacht nog op zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club en maakte zondagmiddag weinig indruk in de uitwedstrijd tegen FC Twente. In zijn column voor het Algemeen Dagblad schrijft Van Hanegem dat hij Berghuis 'nog enorm ziet zoeken' bij Ajax. Hij vraagt zich af in hoeverre Berghuis in zijn element zal komen in Amsterdam.

Dat Berghuis nog niet de sterren van de hemel speelt, is volgens de Kromme 'op zich niet gek'. "Want bij Feyenoord probeerde iedereen hem natuurlijk tevreden te houden. Als ze de bal kregen, zochten ze Berghuis. Hij mocht overal lopen en hij nam nog net de achterballen niet, de rest van de spelhervattingen waren voor hem", zegt de clubicoon van Feyenoord. "De mensen die dol zijn op statistiekjes vonden hem vorige week erg goed tegen NEC met een assist en het voorbereiden van een paar kansen, maar ik zag die wedstrijd echt niet de Berghuis van Feyenoord en soms in Oranje."

Volgens de columnist vertellen cijfertjes 'zelden het ware verhaal' in de voetballerij. Als voorbeeld voor zijn stelling verwijst hij naar Ibrahim Sangaré van PSV. "Ik zie hem zo vaak knullig ballen inleveren, maar volgens de mensen die statistieken omarmen en nauwelijks naar het spel kijken is hij qua statistieken net Andrea Pirlo", aldus Van Hanegem. "Of Berghuis alleen tijd nodig heeft, vraag ik me af. Ajax heeft gewoon heel veel spelers die meteen aangespeeld willen worden als de mogelijkheid er is. Dusan Tadic eist veel op. Berghuis zal echt zijn goals wel gaan maken, maar de absolute hoofdrol die hij in De Kuip wilde en kreeg, die zal er zeker niet wekelijks zijn."