Wiedemeijer bekritiseerd na uitleg over Álvarez: ‘Hij kan zo de politiek in’

Zondag, 22 augustus 2021 om 21:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:10

Reinold Wiedemeijer, scheidsrechterscoördinator bij de KNVB, begrijpt waarom zondagmiddag geen kaart is toegekend aan Edson Álvarez in de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. De middenvelder van de Amsterdammers werd niet bestraft voor een tik die hij zondagmiddag uitdeelde op het achterhoofd van Michal Sadílek. Scheidsrechter Dennis Higler nam het incident niet waar en VAR Jochem Kamphuis greep niet in. Bij Dit was het Weekend maken Kenneth Perez en Wiedemeijer duidelijk dat Kamphuis van mening was dat Álvarez een gele kaart verdiende en bij een dergelijke situatie is de VAR niet bevoegd om in te grijpen.

Nog voordat Wiedemeijer aan het woord komt, legt Perez met een knipoog de regels uit. "Er moet een bepaalde intensiteit in zitten voor een rode kaart. Higler heeft het waarschijnlijk zelf niet gezien. Hij had wel geel kunnen geven, maar dat kan de VAR niet aangeven. Dat mag de VAR niet", aldus de analist, die bijval krijgt van de scheidsrechterscoördinator van de KNVB. "Kenneth heeft het heel goed verwoord. Higler ziet het niet, want die volgt de aanval van Ajax. Het gebeurt achter zijn rug. De VAR heeft beoordeeld: is het wel of niet gewelddadig, is het wel of niet slaan? Hij heeft gemeend, na de beelden vaak te hebben bekeken, dat het geen gewelddadige impact heeft. Dan is het geel en bij geel grijp je niet in als VAR."

??? Reinold Wiedemeijer legt uit waarom Edson Álvarez geen rode kaart kreeg tegen FC Twente. "Er moet toch wel een bepaalde intensiteit in zitten" pic.twitter.com/YatlNRKFHA — ESPN NL (@ESPNnl) August 22, 2021

Bekijk hier de beelden van de tik van Edson Álvarez aan Michal Sadílek.

Wiedemeijer is het eens met opmerkingen van presentator Jan Joost van Gangelen en analist Kees Kwakman dat de overtreding van de gefrustreerde Álvarez ‘niets met voetbal te maken heeft’. “Dat is waar, maar er moet wel een bepaalde intensiteit in zitten. Dat heeft Kenneth net goed verwoord. Spelers die dit doen, in een tijd met een VAR, nemen een ontzettend groot risico. Er zullen genoeg scheidsrechters en VARs zijn die wel ingrijpen en wel rood trekken. Als dat zou gebeuren, heeft geen enkele speler die dit doet, daar iets tegenin te brengen.”

Kwakman heeft echter zijn twijfels bij de uitleg van Wiedemeijer. "Dit kan je toch eigenlijk niet verkopen, dat je een tik op iemands achterhoofd mag geven als de bal vijftig meter verderop is?" De oud-voetballer vraagt zich af of de regel door de KNVB of in internationaal verband is bepaald. “De regels worden niet door Nederland gemaakt, maar door de UEFA en FIFA. Je hebt een klein grijs gebied, maar niet bij dit soort dingen", verzekert Wiedemeijer. "Je volgt hier wat is afgesproken: dat er een bepaalde intensiteit bij moet zitten. Is het echt slaan of is het duwen, of meer een klein tikje? Een klein tikje natrappen wordt ook niet meer als natrappen gezien."

De uitleg van de oud-scheidsrechter leidt ook op sociale media tot gefronste wenkbrauwen. Zo schrijft journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf op Twitter: "Het is geen rood volgens Wiedemeijer, maar als hier wel rood voor was gegeven, had de speler daar niks van hoeven zeggen. Wie het nog snapt, mag het zeggen, maar dit soort kromspraak van Wiedemeijer en eerder op de dag Higler bevordert niet de geloofwaardigheid van de arbitrage." Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad reageert met een knipoog op Kapteijns en schrijft dat Wiedemeijer 'zo de politiek' in kan. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende citeert op zijn beurt het spelregelboek voor het huidige seizoen, waarin staat: 'Een speler die, niet in strijd om de bal, opzettelijk een tegenstander of enig ander persoon op het hoofd of in het gezicht slaat met zijn hand of arm, maakt zich schuldig aan een gewelddadige handeling, tenzij de hoeveelheid kracht die werd gebruikt verwaarloosbaar is.'

Higler zei na afloop dat Álvarez in ieder geval geen rode kaart verdiende. "De VAR checkt dat, want er ligt een speler op de grond en dat wordt dan gecheckt. Op het moment dat het een mogelijke rode kaart is, dan zal de VAR mij roepen. Wij hebben het net samen gezien en voor mij is het meer een duw, met een beetje de arm, misschien dat er nog een beetje een hand bij zit. Maar niet met voldoende kracht, dus voor mij is het absoluut geen rode kaart. Een slag daar moet kracht bij zitten, daar zit vaak veel meer snelheid in dan het moment dat wij net gezien hebben. Als ik dit op het veld gezien zou hebben, dan had ik geel gegeven."