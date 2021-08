Door Feyenoord begeerde Bas Dost haakt geblesseerd af na invalbeurt

Zondag, 22 augustus 2021 om 20:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:48

Club Brugge blijft aan kop in de Jupiler Pro League. Het team van trainer Philippe Clement was zondagavond met 3-2 te sterk voor Beerschot VA en staat na vijf speeldagen op elf punten. De door Feyenoord begeerde Bas Dost startte op de bank, viel na een uur spelen in en moest zich vlak voor het einde geblesseerd laten vervangen door Daniel Perez. Noa Lang en Ruud Vormer waren bij de eerste twee treffers van de regerend landskampioen van België betrokken.

In de vierde minuut kopte Eder Balanta een hoekschop van Vormer machtig binnen in de verre hoek: 1-0. Lang stond na een half uur aan de basis van de 2-0. Na een pass van de aanvaller omspeelde Charles De Ketelaere doelman Mike Vanhamel en was de tweede treffer een feit. Tien minuten na rust ramdeTibo Persyn het derde doelpunt tegen de touwen en dat was ook uiteindelijk de doorslaggevende treffer. Het bezoek moest nog voor de pauze met tien man verder na een tweede gele kaart voor Frédéric Frans, terwijl Stanley N'Soki bij de thuisploeg een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord denkt voor het verstrijken van de transferdeadline deze maand nog één aanvaller aan te kunnen trekken en de naam van Dost staat daarbij op het lijstje. Technisch directeur Frank Arnesen en trainer Arne Slot hopen idealiter op een aanvaller die op alle drie de posities in de voorhoede uit de voeten kan. Dost kan alleen maar in de punt van de aanval spelen, niet aan de zijkanten. "Maar Dost staat wel op ons lijstje”, vertelde Arnesen zaterdag eerlijk aan het Algemeen Dagblad. "We kijken wat we kunnen doen."