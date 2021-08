Ronaldo scoort in blessuretijd, trekt shirt uit en ziet goal afgekeurd worden

Zondag, 22 augustus 2021 om 20:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:42

Juventus heeft geen overwinning overgehouden aan de eerste wedstrijd van het nieuwe Serie A-seizoen. De onttroonde landskampioen kwam zondagavond op een 0-2 voorsprong tegen Udinese, maar zag de opponent terugkomen tot 2-2. Bij beide tegendoelpunten ging doelman Wojciech Szczesny in de fout. Cristiano Ronaldo begon als wisselspeler, maakte na een uur zijn opwachting en leek diep in de blessuretijd het winnende doelpunt te produceren. Dat werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

?? In blessuretijd lijkt Cristiano Ronaldo Juventus toch nog de zege te bezorgen in Udine. Maar zijn treffer wordt afgekeurd wegens buitenspel... #ZiggoSport #SerieA #UdineseJuve pic.twitter.com/czRKBieEAi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2021

Niet alleen ná, maar ook voor én tijdens de wedstrijd was Ronaldo de meest besproken man in Turijn. De aanvaller startte op de bank, nadat hij volgens transferexpert Fabrizio Romano zelf een verzoek indiende om buiten de basiself te blijven. "Hij hoopt de komende dagen een oplossing op de transfermarkt te vinden", schreef Romano op Twitter. De voorhoede bestond zodoende uit Álvaro Morata en Paulo Dybala. Laatstgenoemde opende de score in de derde minuut, doordat hij het strafschopgebied bestormde en een voorzet van Rodrigo Bentancur vanaf de rechterflank op waarde inschatte.

Udinese doet wat terug! ?? Szczesny gaat in de fout en Pereyra benut vanaf de penaltystip: 2-1! ??#ZiggoSport #SerieA #UdineseJuve pic.twitter.com/xkRutFVbsN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2021

Juventus, met Matthijs de Ligt in de basiself, breidde de marge halverwege de eerste helft uit. De bezoekers speelden zich onder de druk van Udinese uit: een lange bal van Dybala belandde bij Juan Cuadrado, in het strafschopgebied zijn tegenstander Bram Nuytinck eenvoudig uitkapte en de linkerhoek vond. Vijf minuten na de pauze vond Udinese echter de aansluiting uit een strafschop, die werd toegekend na een fout van Szczesny. De doelman kreeg de bal niet onder controle na een schot van Tolgay Arslan, waarna hij in de rebound een overtreding beging op diezelfde Arslan om hem van de bal te houden. Roberto Pereyra stuurde Szczesny vanaf elf meter de verkeerde kant op. Daarmee keerde de spanning terug in de wedstrijd.

Vlak na het tegendoelpunt was Morata dicht bij de 1-3, maar hij kopte de bal tegen de lat na een voorzet van Alex Sandro. Na een uur spelen maakte de spits plaats voor Ronaldo, die meteen van zich liet horen door de bal rakelings naast te koppen op aangeven van Dybala. Ook Bentancur was, na voorbereidend werk van Ronaldo, niet gelukkig in de afronding. Udinese bleef in de wedstrijd en kwam zeven minuten voor tijd op gelijke hoogte, opnieuw door een fout van Szczesny. De keeper bracht zichzelf rond de achterlijn in de problemen en raakte de bal kwijt aan Stefano Okaka, die Gerard Deulofeu in staat stelde om in een leeg doel af te ronden. Diep in de blessuretijd kopte Ronaldo van dichtbij raak na een voorzet van Federico Chiesa. De ontlading was groot en Ronaldo trok zijn shirt uit, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Bologna - Salernitana 3-2

Sydney van Hooijdonk heeft als invaller zijn eerste minuten voor Bologna in de Serie A gemaakt. De transfervrij van NAC Breda overgekomen aanvaller viel vier minuten voor het einde in voor Marko Arnautovic, die een van de drie treffers van het team van Sinisa Mihajlovic voor zijn rekening nam. Het eerste competitieduel werd ontsierd door liefst drie rode kaarten: Jerdy Schouten, goed voor de assist op Arnautovic, en Roberto Soriano kregen tweemaal geel aan de kant van Bologna en in de eerste helft ontving Stefan Strandberg twee gele prenten bij de bezoekers. Bologna speelt komende zaterdag uit tegen Atalanta.