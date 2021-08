Ajax meldt akkoord over Daramy en maakt transfersom bekend

Zondag, 22 augustus 2021 om 20:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:39

Ajax en FC Kopenhagen hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Mohamed Daramy, zo bevestigt de regerend kampioen van Nederland. Met de negentienjarige aanvaller, die op meerdere posities inzetbaar is, is nog geen formeel akkoord bereikt. De clubs kwamen een transfersom overeen waarbij Ajax twaalf miljoen euro betaalt aan FC Kopenhagen. Dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot maximaal dertien miljoen, maakt Ajax bekend.

Ajax lijkt het eveneens geïnteresseerde Club Brugge af te troeven. De onderhandelingen tussen Kopenhagen en Club zijn gestaakt. "We hebben met Club gesproken en gehoord hoe zij erin staan", reageert Daramy zondagavond in de Deense pers. "Ik wil niet ontkennen dat ze een goed plan voor me hebben opgesteld, waar ik blij mee was. Maar daarna deed Ajax een beter bod. We weten dat de club (Kopenhagen, red.) graag een hoge transfersom ziet. Het wordt een grote stap. Ajax is een grote club met veel goede spelers, het is een club die continu nieuwe talenten oppikt."

Erik ten Hag, de trainer van Ajax, reageert op de verwachte komst van Mohamed Daramy.

Daramy, die het levenslicht zag in Denemarken en wiens ouders uit Sierra Leone komen, werd op veertienjarige leeftijd aan de jeugdopleiding van FC Kopenhagen toegevoegd en werd al vrij snel een sensatie. Zo was hij een jaar later al topscorer van de Onder-17 en was hij daarna met 16 jaar en 263 dagen de jongste debutant ooit in het eerste. Hij luisterde zijn debuut in een bekerduel meteen met een doelpunt op. Zijn competitiedebuut maakte Daramy in december 2018. De teller van de aanvaller, die uitkomt voor Denemarken Onder-21, staat op 17 goals in 92 officiële duels.

Volgens De Telegraaf heeft Ajax de intentie om de aanwinst voor vijf seizoenen vast te leggen. Zijn ploeggenoot Jonas Wind gaat hem in ieder geval missen, zegt hij na de wedstrijd tegen SonderjyskE (2-0 zege), waarin Daramy een assist gaf. "We kunnen allemaal zien welk niveau hij aantikt en ook hoe hard hij werkt om zijn verdedigende taken uit te voeren. Het is een genot om naar te kijken. We zullen moeten afwachten wat er gaat gebeuren, maar het is een fantastische speler", vertelt Wind in gesprek met Canal9.

Deense media maakten zondagmiddag al melding van het aanstaande akkoord. Een van de voorwaarden in het akkoord tussen de clubs zal zijn dat Daramy nog van de partij is als de Denen het donderdag in de Conference League opnemen tegen Sivasspor, zo werd bericht in Denemarken. Het team van Jess Thorup won afgelopen donderdag met 1-2 in Turkije. Ajax bevestigt die details over het akkoord niet in het persbericht.