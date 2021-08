Kenneth Perez positief verrast: ‘Iedereen wil mee in deze trein’

Zondag, 22 augustus 2021 om 19:46 • Dominic Mostert

Kenneth Perez is positief verrast door de start van Feyenoord aan het nieuwe seizoen. De Rotterdammers staan na twee speelrondes bovenaan in de Eredivisie en zijn bovendien nagenoeg zeker van plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Feyenoord heeft al vijf officiële wedstrijden op rij geen doelpunt meer geïncasseerd en maakt bovendien in aanvallend opzicht een goede indruk op de analist van ESPN.

"Hoe kan dit nou, dit Feyenoord: van heel vaak matig spel, naar een elftal dat we allemaal heel graag zien voetballen?", vraagt Perez zich af bij Dit was het Weekend. "De reden ligt gewoon op het trainingsveld." De cruciale vragen zijn volgens Perez waar een trainer waarde aan hecht en wat hij wil zien van zijn elftal. "Een trainer moet zijn elftal inspireren. Ik zie een elftal dat ontzettend geïnspireerd wordt door zijn trainer en zijn methodiek. Alle spelers willen mee in deze trein, zelfs na die dramatische wedstrijd tegen FC Drita. De spelers hebben er plezier en lol in. Dan kun je heel veel bereiken. Dan kun je ook druk zetten. Ze zijn nu wakker geworden."

Perez refereert aan een interview dat Orkun Kökçü eerder deze maand gaf na de oefenzege op Atlético Madrid (2-1). De aanvallende middenvelder erkende toen dat hij tijdens zijn vakantie te weinig bezig was met zijn fitheid. "Dit jaar hebben we een andere aanpak", gaf Kökçü aan. "Er wordt veel intensiever en harder getraind. Achteraf blijkt het niet slim geweest te zijn, maar ik dacht dat ik in twee weken tijd nog wel fit kon worden." Perez kan er twee weken later wel om lachen en vindt het interview indicatief voor de nieuwe sfeer bij Feyenoord. “Welkom. Je ziet echt de hand van een trainer die op het trainingsveld de basis heeft gelegd voor hoe hij wil spelen. Dat vind ik het grote verschil dit jaar.”

“Ze hebben hun beste speler verloren”, doelt Perez op de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis. “Het is niet zo dat ze nu veel betere spelers hebben dan vorig seizoen. Het is gewoon echt de trainer. Als je terugkijkt naar de periode onder Dick Advocaat, zie je een wereld van verschil. Als een trainer een defensieve insteek heeft, dan ligt de nadruk op andere dingen. De dingen die je benadrukt en waar je complimenten voor geeft, zijn dus niet het druk zetten, vooruitspelen en balbezit. Dat zijn dan andere dingen. Veel mensen zeggen dat een trainer zo goed is als zijn materiaal. Een trainer kan niet van een 6 een 10 maken, maar je ziet wel dat er een 8 van gemaakt kan worden.”