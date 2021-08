Bayern München komt met de schrik vrij en boekt eerste overwinning

Zondag, 22 augustus 2021 om 19:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:33

Bayern München heeft de eerste competitiezege van het seizoen binnen. Het team van trainer Julian Nagelsmann was vorige week vrijdag op de eerste speeldag van de Bundesliga niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Borussia Mönchengladbach, maar zondag werd 1. FC Köln enigszins moeizaam aan de kant gezet: 3-2. De regerend landskampioen verspeelde in enkele minuten een dubbele voorsprong, maar voorkwam in eigen huis een nieuwe misstap.

FC Köln, met Kingsley Ehizibue in de basis, begon sterk aan de wedstrijd, met veel tempo aan de zijkanten, en verstoorde van het spel van Bayern in de opbouw. Na een minuut of tien, vijftien nam Bayern echter de volledige controle over de wedstrijd over. Het team van Nagelsmann maakte het zichzelf echter veel te moeilijk en nam het doel van Timo Horm amper onder vuur, behoudens een ziedend schot van Niklas Süle. Verder hoefde de keeper van Köln, maar ook Manuel Neuer aan de andere kant, niet in actie te komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na de pauze maakten Josip Stanisic en Jamal Musiala hun opwachting en laatstgenoemde stond aan de basis van de 1-0 in de vijftigste minuut. De jongeling zette goed door aan de linkerkant en zag Robert Lewandowski in de doelmond niet over het hoofd. Het was alweer het twaalfde opeenvolgende Bundesliga-duel waarin de Pool trefzeker was. Na nog geen uur spelen verscheen de 2-0 op het scorebord. Na een scherpe pass van Thomas Müller vanaf rechts schoot Gnabry het leer met links binnen.

Bayern verspeelde de dubbele voorsprong in een paar minuten tijd. Anthony Modeste kopte een minuut na de 2-0 tussen Sule en Alphonso Davies de aansluitingstreffer binnen. Niet veel later kreeg ook Mark Uth de bal achter Neuer na voorbereidend werk van Ehizibue. De drie punten waren echter voor Bayern, dat twintig minuten voor tijd voor een derde keer toesloeg. Horn had geen antwoord op een inzet van Gnabry vanaf een meter of vijftien: 3-2. Lewandowski pikte niet veel later bijna zijn tweede doelpunt mee, maar de onderkant van de lat stond een 4-2 eindstand in de weg.

Na twee speelrondes is het VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel de koploper in de Bundesliga. Wolfsburg is de enige ploeg die na twee wedstrijden de volle buit van zes punten heeft.