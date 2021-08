Lukaku slaat meteen toe tegen Arsenal en leidt overwinning in

Zondag, 22 augustus 2021 om 19:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:27

De stadsderby tussen Arsenal en Chelsea is zondagavond in het voordeel beslist van the Blues. De teruggekeerde Romelu Lukaku opende de score in het Emirates Stadium, waarna Reece James de eindstand op 0-2 bepaalde. Chelsea gaat dankzij de overwinning aan kop in de Premier League met zes punten uit twee wedstrijden, terwijl Arsenal puntloos op de negentiende plaats staat.

Arsenal voerde drie wijzigingen door ten opzichte van de seizoensouverture tegen Brentford (2-0 nederlaag). Ben White ontbrak doordat hij het coronavirus heeft opgelopen en werd vervangen door Rob Holding. Verder maakte Calum Chambers op de rechtsbackpositie plaats voor Cédric Soares en kwam Bukayo Saka binnen de lijnen voor Folarin Balogun. Ook Chelsea trad aan met drie nieuwe namen, na de 3-0 zege op Crystal Palace van vorige week. Lukaku kreeg centraal voorin de voorkeur boven Timo Werner, terwijl Reece James op de rechterflank speelde voor Trevoh Chalobah en Christian Pulisic vanwege een coronabesmetting werd afgelost door Kai Havertz.

Lukaku had nog geen kwartier nodig om de score te openen voor Chelsea. De teruggekeerde spits bediende op het middenveld Mateo Kovacic, die vervolgens James aanspeelde op de rechterflank. Lukaku sprintte ondertussen door richting het vijfmetergebied, waar hij werd gevonden door diezelfde James. Het was voor de Belg een koud kunstje om af te ronden. Twintig minuten na het doelpunt maakte James er 0-2 van. Lukaku liet de bal lopen na een breedtepass van Marcos Alonso, waardoor Mason Mount de bal oppikte. Hij vond de vrijstaande en mee opgestoomde James, wiens diagonale schot in de linkerbovenhoek onhoudbaar bleek voor doelman Bernd Leno.

?????? ?????? ?? Een rentree om van te dromen voor Romelu Lukaku. Binnen een kwartier scoort hij in het Emirates Stadium: 0-1!#ZiggoSport #PremierLeague #ARSCHE pic.twitter.com/Z0rQfnhCXm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2021

Arsenal hoopte vijf minuten voor de pauze een strafschop te krijgen na contact tussen James en Saka, maar arbiter Paul Tierney ging niet mee in die wens en ook de VAR vond niet dat een penalty toegekend diende te worden. In de tweede helft tikte doelman Édouard Mendy van Chelsea een van richting veranderde inzet van Saka over de lat, waarna Mount aan de overzijde naast het doel krulde. Vervolgens kwam er weer een grote kans voor Arsenal: Holding kopte van dichtbij naast. Leno hield Arsenal in de wedstrijd door een krachtige kopbal van Lukaku tegen de lat te tikken. Zeven minuten voor tijd maakte Hakim Ziyech zijn entree bij Chelsea en hij zag Leno ook nog redding brengen op een laag schot van Havertz.