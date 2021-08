Brandstichting en bekladding bij sportschool van voorzitter Roze Kameraden

Zondag, 22 augustus 2021 om 18:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:27

Bij een sportschool in Rotterdam, die wordt gerund door de voorzitter van de Feyenoord-supportersvereniging Roze Kameraden, is in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht. Ook is de buitenkant van het gebouw aan de Brielselaan beklad met anti-LHBTI-leuzen, zo meldt de politie in een persbericht. De politie is een onderzoek gestart naar de vernielingen.

RTV Rijnmond meldt dat het gaat om de sportschool van Van Dorst, de voorzitter van een LHBTI-supportersvereniging van Feyenoord die de afgelopen twee weken in het nieuws was. Hij schrijft op zijn eigen Twitter-account 'enorm geschrokken en ontdaan' te zijn door de gebeurtenissen. "Brandstichting, intimidatie en bedreigingen jegens mij en de andere bestuurders van de Roze Kameraden. Gelukkig handelen politie en gemeente snel en adequaat."

Enorm geschrokken en ontdaan van wat er gebeurd is. Brandstichting, intimidatie en bedreigingen jegens mij en de andere bestuurders van de Roze Kameraden. Gelukkig handelen politie en gemeente snel en adequaat. Dit toont maar weer aan dat er nog een hele lang weg te gaan is. https://t.co/24znC2E92N — Paul (@PaulvDorst) August 22, 2021

"Dit toont maar weer aan dat er nog een hele lang weg te gaan is", voegt de sportschoolhouder annex Feyenoord-supporter eraan toe in de tweet. Op foto's die rondgaan op sociale media is te zien met wat voor teksten de sportschool is beklad. Van Dorst wordt evenals medeoprichters Thijs van der Heijden en Sebas Maasland doodgewenst en uitgescholden voor 'kk homo' en 'kkr flikker'. In gesprek met RTV Rijnmond zegt Van Dorst dat het vandalisme des te meer de noodzaak aantoont van de oprichting van Roze Kameraden.

"Het is ook vervelend dat onze leden hier nu mee geconfronteerd worden", voegt Van Dorst eraan toe. Maandag gaat hij aangifte doen. De politie kreeg rond 00.30 uur meerdere melding van de brand. Verschillende melders hoorden een knal die eraan voorafging. "Er zou iets tegen een rolluik zijn aangegooid waardoor de brand is ontstaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen kon er al snel worden vastgesteld dat er inderdaad sprake was van opzet", aldus de politie, die getuigen oproept om zich te melden als ze tussen 00.15 uur en 01.00 uur iets verdachts hebben gezien of gehoord.

Deze maand werd bekend dat Feyenoord als tweede Nederlandse profclub, na ADO Den Haag, een supportersvereniging voor LHBTI'ers krijgt. Van Dorst zei bij de lancering in een interview met de Gaykrant dat de vereniging de nek uitsteekt voor supporters die zich niet prettig voelen in De Kuip. "We willen laten zien dat we er zijn. En dat men zich beseft wat spreekkoren en gescheld betekenen voor andere fans. Voor die jongen of dat meisje van veertien die in de kast zit, zich schaamt en niet zichzelf kan zijn."

De supportersvereniging is niet officieel verbonden aan Feyenoord. "De vraag is of Feyenoord ons serieus genoeg gaat nemen", zei Van Dorst, die bij de oprichting al rekening hield met negatieve reacties van de buitenwereld. "Ik weet zeker dat er genoeg gezeik gaat komen. Ik denk dat Feyenoord bang is voor negatieve reacties onder de fans. En niet van de meerderheid, maar van die kleine groep met de grootste mond die hierop gaat reageren." De incidenten van zaterdagnacht hebben ook Van Dorst echter verrast.

"Ik had rekening gehouden met graffiti, maar dat het zulke teksten zouden worden, gecombineerd met brandstichting en poging inbraak? Dat had ik niet verwacht", reageert hij tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik hoop dat de daders nooit meer een voet in een stadion mogen zetten en een hele tijd mogen brommen. Verder hoop ik dat ze verplicht langs moeten gaan bij slachtoffers van anti-LHBTI-geweld." Van Dorst benadrukt dat er 'veel meer positieve dan negatieve reacties' zijn gekomen op de oprichting van Roze Kameraden en is niet van plan om te stoppen. "Wij zijn sterker."

COC Nederland, een belangenorganisatie van LHBTI'ers, noemt de bekladding van de sportschool 'zeer confronterend'. Woordvoerder Jan-Willem de Bruin spreekt van een 'verschrikkelijke' en 'volstrekt onacceptabele' aanval op de privéonderneming van Van Dorst. Het COC wil dat Feyenoord krachtig stelling neemt tegen het LHBTI-geweld. "De club moet laten zien vierkant achter de Roze Kameraden te staan. Ook LHBTI’ers moeten hand in hand met elkaar en de rest van de supporters van voetbal kunnen genieten. Wij verwachten ook dat Feyenoord zo snel mogelijk contact opneemt met Paul van Dorst."

Mede-Feyenoorder Paul richtte kort geleden ‘De Roze Kameraden’ op, omdat voetbal voor iedereen is. Vannacht hebben onverlaten zijn sportschool beklad met walgelijke teksten en brand gesticht. Onacceptabel. Er is nog een lange weg te gaan. Sterkte Paul. https://t.co/41WJyFAlew — Rob Jetten (@RobJetten) August 22, 2021

Ook politici reageren op de brandstichting en bekladding. Waarnemend D66-fractievoorzitter Rob Jetten wenst Van Dorst sterkte. "Vannacht hebben onverlaten zijn sportschool beklad met walgelijke teksten en brand gesticht. Onacceptabel. Er is nog een lange weg te gaan", schrijft Jetten op Twitter. De Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans staat 'honderd procent' achter Roze Kameraden en zegt dat de LHBTI-acceptatie in de voetballerij nog een flinke weg te gaan heeft. De Rotterdamse locoburgemeester Bert Wijbenga, die de oprichter deze week ontmoette bij de lancering, vindt het incident 'verschrikkelijk'. "Dit past niet bij Feyenoord en niet bij Rotterdam. Hier moet je jezelf kunnen zijn, daarom vond ik de oprichting van deze club juist zo mooi. Dat dit gebeurt, is onacceptabel. Dat zo iemand ‘flikker op, kankerhomo’ op zijn sportschool ziet staan. Ik heb contact gehad met de politiechef en Mark Koevermans en die nemen het net zo hoog op als ik. Dit is totaal onacceptabel."