Slot: ‘We waren er een beetje van uitgegaan dat hij iedere wedstrijd zou spelen’

Zondag, 22 augustus 2021 om 17:13 • Dominic Mostert

De ernst van de blessure van Marcos Senesi is nog niet duidelijk. De verdediger van Feyenoord kreeg zondag in de vierde minuut van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-0 zege) last van zijn linkerbovenbeen. Hij speelde de bal zonder druk van een tegenstander terug naar doelman Justin Bijlow en ervoer direct pijn. Arne Slot verwacht maandag meer duidelijkheid.

Na een korte behandeling door de medische staf bleek dat Senesi niet verder kon spelen. Wouter Burger kwam als zijn vervanger binnen de lijnen. "Hij zei zelf net dat het wel meeviel, dat het niet heel ernstig was, maar dat zeggen spelers altijd meteen na een wedstrijd", reageert Slot voor de camera van ESPN. "We zullen morgen moeten zien hoe hij uit de wedstrijd van vandaag is gekomen. Maar het is vaak niet zo’n lekker teken als je zo snel uitvalt. Marcos is een belangrijke speler die vorig jaar alle wedstrijden heeft gespeeld. We waren er al een klein beetje van uitgegaan dat hij dat dit seizoen weer zou doen. Maar goed, het kan nog steeds. Laten we afwachten hoe hij uit de wedstrijd komt. "

Verslaggever Pascal Kamperman vraagt Slot vervolgens in hoeverre het uitmaakt wie rechts in het centrum van de verdediging staat, omdat Gernot Trauner links in het centrum een rustige indruk maakt. "Het maakt wel uit, anders zou ik Wouter of Ramon (Hendriks, red.) wel opgesteld hebben", reageert Slot. De keuze viel op Burger, toen Senesi geblesseerd raakte. "De keuze voor Wouter was niet zo ingewikkeld, want Ramon Hendriks had gisteren negentig minuten met de Onder-21 gespeeld. Wouter vulde het prima in, op één moment na in de eerste helft, toen hij de bal over de achterlijn wilde laten lopen. Daar kwam een behoorlijke kans uit voor Go Ahead."

Slot moest Burger vijf minuten voor tijd wel vervangen door Hendriks. "De jongens hebben het allebei prima ingevuld. Wouter hij moest er met kramp af, waardoor we toch nog voor Ramon moesten kiezen", aldus Slot. Hans Kraay junior uitte in de pauze van de wedstrijd nog zijn zorgen over het welzijn van Senesi. De beelden van zijn blessure konden de analist van ESPN niet bekoren. “Ik kan me niet voorstellen dat het een ‘verekkinkje’ is. Het schiet erin. Ik kan me niet voorstellen dat je daar in vier à vijf dagen van herstelt. Als hij de wedstrijd tegen IF Elfsborg van donderdag zou halen, lijkt dat me een klein medisch wonder."