Ronald Koeman moet na blessurenieuws opnieuw gaan improviseren

Zondag, 22 augustus 2021 om 17:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:21

Ronald Koeman kan bij Barcelona voorlopig geen beroep doen op Gerard Piqué. De verdediger heeft zaterdag tegen Athletic Club (1-1) een kuitblessure opgelopen, zo meldt de club zondagmiddag via de officiële kanalen na enkele medische tests in de ochtenduren. Er moeten nog meer onderzoeken worden gedaan om de precieze schade in de kuit vast te stellen.

Spaanse media gaan ervan uit dat Piqué, die na nog geen half uur spelen van het veld moest in Bilbao, drie tot vier weken zoet zal met de blessure. De verdediger was vorig seizoen ook al enkele maanden uitgeschakeld door een knieblessure. Een vervelend bericht voor Koeman, die in de extra tijd van het uitduel ook zag hoe Eric García met een rode kaart van het veld moest en een schorsing tegemoet kan zien.

Koeman moet zodoende komende zondag in het thuisduel met Getafe voor een compleet nieuw duo in het hart van de defensie gaan kiezen. De verwachting is dat de Nederlander de keuze laat vallen op Ronald Araujo, die zaterdag inviel voor Piqué, en Clément Lenglet. Het terughalen van Frenkie de Jong naar de verdediging lijkt geen optie voor Koeman omdat Pedri juist na zaterdag met vakantie is gestuurd en derhalve tegen Getafe op het middenveld zal ontbreken.

Koeman kan voorlopig ook geen beroep doen op de geblesseerde Sergio Agüero, Ousmane Dembélé, Óscar Mingueza, Ansu Fati en doelman Marc-André ter Stegen. Philippe Coutinho zal waarschijnlijk komende week groen licht van de medische staf krijgen. Miralem Pjanic, Samuel Umtiti en Álex Collado komen niet in de plannen van Koeman voor en zullen hoogstwaarschijnlijk in de komende negen dagen worden getransfereerd.