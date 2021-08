Manchester United morst punten en laat Van de Beek weer op de bank

Zondag, 22 augustus 2021 om 16:54 • Dominic Mostert

Manchester United heeft de tweede competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen niet in winst kunnen omzetten. Acht dagen na de 5-1 overwinning op Leeds United volgde zondag een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Southampton. Het was een attractieve wedstrijd, waarin beide ploegen kansen kregen om de wedstrijd te winnen. Tottenham Hotspur staat na twee duels wél op zes punten: de ploeg van Nuno Espirito gaf de 1-0 zege op Manchester City een goed vervolg met een 0-1 overwinning bij Wolverhampton Wanderers.

Southampton - Manchester United 1-1

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Leeds United (5-1 zege) maakten Anthony Martial en Nemanja Matic hun entree in de basiself, waardoor Daniel James en Scott McTominay naar de bank verdwenen. Voor Donny van de Beek was opnieuw een reserverol weggelegd. In de openingsfase trof Paul Pogba de lat na een vrije trap van Bruno Fernandes, waarna Mohammed Salisu de bal van de lijn haalde na de rebound van Martial. Manchester United drong Southampton terug op de eigen helft en het openingsdoelpunt van de bezoekers leek een kwestie van tijd. Het was echter Southampton dat op voorsprong kwam na een halfuur spelen.

Bij de zijlijn werd Bruno Fernandes van de bal gezet door Jack Stephens. In de ogen van de middenvelder van Manchester United beging Stephens een overtreding, maar arbiter Craig Pawson was het daar niet mee eens. Southampton combineerde vervolgens vlot buiten het strafschopgebied. Adam Armstrong bediende Adams, wiens schot door Fred van richting werd veranderd door David de Gea; het doelpunt ging de boeken in als een eigen goal van Fred. Tien minuten na de pauze kwam Manchester United langszij. Mason Greenwood werd in het strafschopgebied bereikt door Pogba en schoot rond de strafschopstip raak.

Er ontstonden daarna kansen voor Pogba, Greenwood en Bruno Fernandes, maar aan de overzijde liet ook Southampton flinke mogelijkheden liggen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. David de Gea voorkwam in een één-op-één-situatie dat Armstrong er 2-1 van maakte, waarna de spits uit een kopbal evenmin trefzeker was. Een vrije trap van James Ward-Prowse werd door De Gea succesvol verwerkt. Bij Manchester United bleef Van de Beek negentig minuten op de bank zitten, waardoor hij nog op nul speelminuten staat in het nieuwe seizoen.

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 0-1

Dankzij een rake strafschop in de negende minuut ging Tottenham met een kleine voorsprong de rust in, maar het was ook zorgelijk dat het de enige poging op doel van de Londenaren in de eerste 45 minuten was. Dele Alli werd door doelman José Sa ten val gebracht en verzilverde vervolgens zelf de elfmetertrap: 0-1. Wolverhampton domineerde in het restant van de eerste helft. Doelman Hugo Lloris moest in actie komen op pogingen van Trincao en Rúben Neves en de beste kans was voor Raúl Jiménez, die het leer net over het doel schoot.

Ook in de eerste twintig minuten na rust ging de meeste dreiging uit van de thuisploeg, maar Romain Saïss en Nélson Semedo mikten over of naast en Lloris voorkwam dat inzetten van Adama Traoré en Trincao wél in zijn doel gingen. In de 65e minuut had Sa veel moeite met een poging van de in de basis begonnen Steven Bergwijn, maar de rebound van Heung-min Son was ook een prooi voor de keeper van the Wolves

Harry Kane maakte in de 72e minuut zijn eerste minuten van het seizoen. De aanvaller kwam als vervanger van Son binnen de lijnen. Een doelpunt zat er niet in voor de topschutter. Na voorbereidend werk van Bergwijn kreeg hij de bal niet langs Sa en ook Bergwijn was in de rebound niet trefzeker. Sa keerde in de slotminuten ook een kopbal van Eric Dier. Ki-Jana Hoever bleef bij de thuisploeg negentig minuten op de bank en Bergwijn werd in de slotminuten vervangen door Harry Winks.