Sébastien Haller reageert op kritiek van supporters van Ajax

Zondag, 22 augustus 2021 om 16:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:45

Sébastien Haller zorgde zondag voor het enige doelpunt van Ajax tegen FC Twente (1-1), maar toch leven er binnen de achterban twijfels over zijn sportieve bijdrage. De spits, in zijn laatste vijftien competitieduels goed voor elf doelpunten, reageert op de persconferentie na de wedstrijd op het gefluit dat klonk van de supporters van Ajax. Hij zegt de kritiek op zijn eigen functioneren deels mee te krijgen en te begrijpen.

"Het zijn supporters", geeft de recordaankoop van 22,5 miljoen euro aan. "Ze hebben terecht bepaalde verwachtingen, net als de trainer en wij zelf ook hebben. Ze willen zichzelf soms gewoon uitdrukken: ze willen laten zien dat ze niet of juist wel gelukkig zijn. Het is een relatie die zo gezond mogelijk moet zijn. Vandaag was niet de beste wedstrijd van Ajax. Het is normaal om dan wat gefluit te horen." Haller geeft toe dat er 'veel dingen' beter moeten aan het spel van Ajax. "Niet alleen doelpunten maken, want het probleem is groter."

Sébastien Haller snapt kritiek en fluitconcerten Ajax-fans wel: 'Het hoort erbij'

"Iedereen in deze ploeg kan doelpunten maken. De combinaties met elkaar zouden misschien sneller kunnen. Dan kunnen we meer scoren", aldus Haller. "Ik volg sociale media niet heel erg, maar ik hoor wel wat dingen. Iedereen kent het verhaal van ‘de nummer 9’ bij Ajax. Toen ik kwam, wist ik dat ik daarmee geconfronteerd zou worden. Er zijn weinig spitsen die het beter kunnen doen dan de spitsen die Ajax in het verleden heeft gehad. Het enige wat je kunt doen, is het maximale geven en je best te doen om te slagen en zoveel mogelijk prijzen te pakken. Al het andere moet je opzijschuiven."