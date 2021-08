Feyenoord blijft winnen en zet goede reeks tegen promovendi voort

Feyenoord heeft de goede reeks van de voorbije weken ook zondag in de Eredivisie voortgezet. Het team van Arne Slot had in eigen huis enige moeite met Go Ahead Eagles, maar twee doelpunten van Bryan Linssen in de tweede helft gaven de doorslag en betekenden de zesde officiële zege op rij: 2-0. De club uit Rotterdam kent een uitstekende reeks in de Eredivisie tegen gepromoveerde ploegen: zes zeges en een remise in de laatste zeven duels, met een doelpuntengemiddelde van 3,3 (23 doelpunten in totaal. Feyenoord speelt donderdag het weerzien met IF Elfsborg in de Conference League en sluit de maand augustus over een week af met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Na enkele minuten kreeg Feyenoord reeds met een domper te maken. Marcos Senesi ging op de grond zitten omdat hij teveel last had van zijn bovenbeen. De centrale verdediger moest zich laten vervangen door Wouter Burger. Het team van Slot maakte het spel, maar echt grote kansen bleven uit naarmate de eerste helft vorderde. Pogingen van Alireza Jahanbakhsh en Jens Toornstra waren ongevaarlijk of werden geblokt. Pas in de 29e minuut was Feyenoord dicht bij de 1-0: doelman Warner Hahn reageerde goed op een kopbal van Burger.

?? Na een uur komt Feyenoord op voorsprong, Warner Hahn heeft de bal niet klem en Bryan Linssen weet te profiteren. ?? ESPN #?? #feygae pic.twitter.com/VoV22ddRIZ — ESPN NL (@ESPNnl) August 22, 2021

Feyenoord meldde zich steeds vaker voor het doel van Hahn, maar kwam na 38 minuten ook goed weg. Luuk Brouwers draaide met één actie weg bij twee man, stak het veld over, kreeg de bal terug van Martijn Berden en zag zijn inzet geblokt worden door Marcus Pedersen met een snelle voetbeweging. Een minuut schreeuwde Go Ahead om een penalty na een handsbal van Jahanbakhsh, maar arbiter Rob Dieperink en de VAR grepen niet in.

De eerste kans in de tweede helft was voor Feyenoord. De vrijgelaten Guus Til werkte de bal met een volley op doel, maar weer stond Hahn in de weg en met een knappe redding behoedde hij de bezoekers voor een achterstand. Het was echter typerend voor de verhoudingen op het veld. Het team van Slot bleef aandringen, maar of Hahn of het gebrek aan precisie in de afronding bleef een openingstreffer in de weg staan. Na een uur spelen was het alsnog zover: Hahn zag er dit keer niet goed uit bij een hard en laag schot van Luis Sinisterra en de rebound was een prooi voor Linssen.

Jahanbakhsh werd enkele minuten later vervangen door Fredrik Aursnes, waardoor Toornstra een linie naar voren schoof. Een kwartier voor tijd leek de 2-0 op het scorebord te verschijnen. Pedersen mikte de bal echter recht op Hahn en deze poging keerde de ex-doelman van onder meer Feyenoord wél goed. Go Ahead was met vier wissels in tien minuten tijd duidelijk op zoek naar een gelijkspel in de slotfase, maar dat bood Feyenoord tegelijkertijd ook meer ruimte naar voren.

Het team van Slot kwam twee minuten voor tijd op 2-0. Linssen kreeg de bal net iets over de middenlijn, stormde op het doel af en met een verwoestende uithaal mikte hij de bal in de kruising. Het waren zondag alweer doelpunten 97 en 98 van Linssen in de Eredivisie. Het had niet veel gescheeld of nummer 99 was ook gevallen, maar de paal voorkwam een ruimere nederlaag van Go Ahead. Burger haalde overigens ook niet het einde van de wedstrijd; hij moest zich geblesseerd laten vervangen door Ramon Hendriks.