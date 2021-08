Higler legt uit waarom Álvarez ‘absoluut geen rood’ verdiende

Scheidsrechter Dennis Higler blijft erbij dat Edson Álvarez geen rode kaart verdiende voor de tik die hij zondagmiddag uitdeelde op het achterhoofd van FC Twente-middenvelder Michal Sadílek. De actie van de Mexicaan bleef onbestraft en na afloop legde de arbiter uit waarom hij de Ajacied niet met rood van het veld stuurde. Ook besprak Higler de gele kaart van Davy Klaassen, die in de eerste helft zijn tegenstander Giovanni Troupée met een zwaaiende arm in het gezicht raakte.

Na ruim een kwartier spelen raakte Klaassen Troupée in het gezicht. “Het moment van Klaassen daar kijk ik recht in”, reageerde Higler zondagmiddag na afloop tegenover ESPN. “Klaassen en Troupée zitten even aan elkaar. Klaassen zwaait een beetje met zijn arm, zo van: ga weg jij. Hij raakt hem eigenlijk vrij ongelukkig, ik denk ook niet dat het zijn bedoeling is, in zijn gezicht. Maar een arm in het gezicht, dat hoort niet op een voetbalveld, dus een gele kaart.”

Volgens de verslaggever was het een wedstrijd waarin de spelers er soms wat meer van probeerden te maken dan het eigenlijk was. “Ja dat klopt, we hebben een aantal momenten gezien en dan is het ook fijn dat de VAR dat checkt en feedback geeft. Bijvoorbeeld een moment waarop Martínez een hand in zijn gezicht krijgt en daar meer van probeert te maken. Soms proberen ze er meer van te maken en dat maakt het niet altijd even makkelijk, maar dat hoort bij ons beroep.”

Álvarez zorgde voor het meest besproken moment in de eerste helft. In de rug van Higler deelde hij een tik uit aan Sadílek. “De VAR checkt dat, want er ligt een speler op de grond en dat wordt dan gecheckt. Op het moment dat het een mogelijke rode kaart is, dan zal de VAR mij roepen. Wij hebben het net samen gezien en voor mij is het meer een duw, met een beetje de arm, misschien dat er nog een beetje een hand bij zit. Maar niet met voldoende kracht, dus voor mij is het absoluut geen rode kaart. Een slag daar moet kracht bij zitten, daar zit vaak veel meer snelheid in dan het moment dat wij net gezien hebben. Als ik dit op het veld gezien zou hebben, dan had ik geel gegeven.”

Higler krijgt de vraag of een natrappende beweging of tik ook kracht moet hebben. “Je hebt soms van die halve tikkies, irritant gedrag noem ik dat. Dat willen we niet, maar er zit een verschil tussen een tikkie uitdelen of echt met je noppen met kracht op iemand gaan staan”, aldus Higler, die begrijpt dat dit incident lastig is uit te leggen met oog op een voorbeeldfunctie voor de jeugd. “Ik snap het heel goed. Als ik dit vroeger op het amateurveld gedaan had, dan was het waarschijnlijk knokken met zijn allen. Ik snap heel goed dat het qua voorbeeldfunctie niet heel handig is, maar we hebben wel te maken met de spelregels.”