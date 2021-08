Hugo de Jonge is aanwezig in De Kuip en wordt toegezongen door publiek

Zondag, 22 augustus 2021 om 15:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:06

Hugo de Jonge is zondagmiddag aanwezig bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. De vicepremier is zelf fan van Feyenoord, maar een deel van zijn medesupporters is niet blij met zijn aanwezigheid. "Hugo, houd je bek, houd je bek. Hugo, houd je bek", wordt gezongen in De Kuip. Ook werd een groot spandoek getoond waarop De Jonge werd opgedragen: 'Zitten en muil houden'. Aan het begin van de wedstrijd dook een foto op waarop De Jonge langs de stoeltjes in De Kuip loopt.

Vrijdag deelde De Jonge een waarschuwing uit aan de voetbalsupporters. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarschuwde dat de coronaregels kunnen worden aangescherpt, als supporters dit weekend niet netjes op hun stoel blijven zitten. Het demissionaire kabinet wil dat voetbalclubs er beter op toezien dat de regels worden nageleefd. "Het moet het komende weekend beter dan het de afgelopen weekenden ging'', doelde De Jonge over de volle vakken in de stadions en de springende en feestende fans. "Als mensen niet gewoon blijven zitten, en de stadions niet voor maximaal twee derde zijn gevuld, kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te scherpen."

HUUUUUGGGGOOOO pic.twitter.com/oeMNykohD8 — Join the Manhoef Movement (@YB_Eagle) August 22, 2021

In diverse stadions was vorig weekend een derde van de vakken niet in gebruik en zat de resterende twee derde vol. Dat moet anders volgens De Jonge. "Geplaceerd moet wel echt geplaceerd zijn", benadrukt hij. "Als je met z'n allen op een kluitje gaat staan is daar geen sprake van." De Jonge hoopt dat ingrijpen niet nodig zal zijn. "Dat willen we niet. We willen juist dat er weer genoten kan worden van mooie dingen, zoals voetbal."

Het demissionaire kabinet besloot eerder deze maand nog dat vanaf 20 september volle stadions bij wedstrijden in het betaald voetbal mogelijk weer zijn toegestaan. De limiet van twee derde van de capaciteit bij een evenement in de open lucht wordt dan losgelaten. Deze versoepeling kan echter alleen doorgaan als de coronabesmettingen beheersbaar blijven en de vaccinatiegraad verder oploopt. Op 17 september wordt besloten of het verantwoord is om deze stap te zetten.