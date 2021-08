Peter Bosz ziet Olympique Lyon eerste zege volledig weggeven

Zondag, 22 augustus 2021 om 15:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:11

Olympique Lyon heeft ook op de derde speeldag van de Ligue 1 niet kunnen winnen. Het team van trainer Peter Bosz stond zondagmiddag in het thuisduel met nieuwkomer Clermont Foot lange tijd met 3-1 voor, maar in de laatste tien minuten werd de voorsprong compleet weggegeven: 3-3. Twee keer werd er gelijkgespeeld onder leiding van Bosz en één keer verloren, terwijl Clermont voorlopig met zeven punten de verrassende nummer twee van de Franse competitie is.

Het team van Bosz startte sterk aan de wedstrijd en na twee goede kansen in de eerste minuten was een strafschop de basis voor de vroege openingstreffer. Johan Gastien gaf in het strafschopgebied een tik aan Moussa Dembélé, die meteen naar de grond ging. De aanvaller verzilverde zelf de toegekende elfmetertrap. De vreugde was van korte duur, daar Sinaly Diomandé de bal uit een corner van Jason Berthomier achter zijn eigen doelman kopte: 2-1.

Het gaat mis voor Peter Bosz en consorten ?? In de extra tijd scoort Elbasan Rashani zijn tweede van de middag en bepaalt de eindstand op 3-3 ??°De promovendus blijft dus ongeslagen, waar Lyon nog altijd wacht op de eerste zege van het seizoen… ?#ZiggoSport #Ligue1 #OLCF63 pic.twitter.com/BCP21Qs6Qv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2021

Clermont toonde ook zondag aan dat de zeges op Girondins Bordeaux (0-2) en Troyes (2-0) geen toevalstreffers waren geweest. De promovendus verweerde zich goed, was razendsnel in de omschakeling, maar kwam na dik twintig minuten toch weer achter toen Dembélé het meest attent was na een halve redding van doelman Arthur Desmas. De 3-1 van Lucas Paqueta op slag van rust mocht er absoluut zijn: aan de treffer ging een één-tweetje met zowel Bruno Guimaraes als Houssem Aouar vooraf.

De eerste overwinning van Lyon onder Bosz leek een feit te zijn, maar in de laatste tien minuten ging het mis voor les Gones. In de tachtigste minuut wipte Elbasan Rashani de bal kunstig over doelman Anthony Lopes heen toen hij het strafschopgebied binnendrong en de Kosovaar bepaalde in de laatste minuut ook de einstand: 3-2 en 3-3. Lyon speelt komende vrijdag een uitwedstrijd tegen Nantes FC.