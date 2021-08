‘Ajax betaalt minimaal twaalf miljoen euro voor Mohamed Daramy’

Zondag, 22 augustus 2021 om 13:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:25

Ajax en FC Kopenhagen hebben overeenstemming bereikt over Mohamed Daramy, zo melden Deense media zondagmiddag. Club Brugge leek lange tijd de beste papieren te hebben om de negentienjarige rechtsbuiten over te nemen, maar het laatste bod van directeur voetbalzaken Marc Overmars zou de doorslag hebben gegeven. FC Kopenhagen verzekert in een statement op de clubsite echter dat 'een bod is ontvangen op Mohamed Daramy, afkomstig van AFC Ajax', maar ontkent dat men tot een vergelijk met de Amsterdamse club is gekomen.

"Er zijn momenteel onderhandelingen gaande tussen de partijen en er is geen garantie dat een akkoord zal worden bereikt." FC Kopenhagen geeft ook aan dat een overstap naar Club Brugge niet de voorkeur van Daramy genoot. Diverse media in Denemarken schrijven dat het om een transfersom van twaalf tot veertien miljoen euro voor de tiener zal gaan en dat zou ook meteen de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van FC Kopenhagen zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daramy, die het levenslicht zag in Denemarken en wiens ouders uit Sierra Leone komen, werd op veertienjarige leeftijd aan de jeugdopleiding van FC Kopenhagen toegevoegd en werd al vrij snel een sensatie. Zo was hij een jaar later al topscorer van de Onder-17 en was hij daarna met 16 jaar en 263 dagen de jongste debutant ooit in het eerste. Hij luisterde zijn debuut in een bekerduel meteen met een doelpunt op. Zijn competitiedebuut maakte Daramy in december 2018. De teller van de aanvaller, die uitkomt voor Denemarken Onder-21, staat op 17 goals in 91 officiële duels.

De Telegraaf meldde eerder deze week dat Overmars nog ‘een potje’ van zestien miljoen euro ter beschikking heeft. Dat bedrag mag de directeur spelerszaken besteden aan een speler die wordt gezien als een directe versterking, zoals dat het geval was bij Kamaldeen Sulemana. De aanvaller koos op het laatste moment voor Stade Rennes, waardoor Ajax nog altijd zoekende was naar een aanvallende versterking met snelheid. Mogelijk is Daramy uiteindelijk de uitverkorene.

De verwachting is dat Ajax en FC Kopenhagen de transfer in de loop van komende week wereldkundig maken. Een van de voorwaarden in het naderende akkoord tussen de clubs zal zijn dat Daramy nog van de partij is als de Denen het donderdag in de Conference League opnemen tegen Sivasspor. Het team van Jess Thorup won afgelopen donderdag met 1-2 in Turkije. Dat houdt in dat Daramy mogelijk ook vandaag nog speeltijd krijgt in het competitieduel met Sønderjyske.