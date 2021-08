Edson Álvarez ontsnapt aan rood: VAR laat tik tegen Sadílek gaan

Ajax-middenvelder Edson Álvarez is zondagmiddag in de wedstrijd tegen FC Twente ontsnapt aan een rode kaart. Na ruim een halfuur spelen tikte de Mexicaan tegenstander Michal Sadílek op het achterhoofd, die op zijn beurt naar de grond ging. Het moment ontging scheidsrechter Dennis Higler, maar ook de VAR greep niet in. Twente-trainer Ron Jans liet aan de zijlijn zijn onvrede blijken.

Ajax had het zondagmiddag in de eerste helft bijzonder lastig met FC Twente, dat de bezoekers vanaf de eerste minuut fel op de huid zat. Higler had Davy Klaassen al met geel bestraft na een zwaaiende arm in het gezicht van Giovanni Troupée. Na overtredingen over en weer ging Álvarez in de 34ste minuut over de schreef. Hij kwam als winnaar uit de strijd in een duel met Sadílek, waarna Ajax de aanval zocht. Uit het zicht van Higler deelde Álvarez een tik uit aan de Twente-middenvelder. Higler legde op advies van de VAR het spel even stil, maar werd niet naar de kant geroepen om het incident te beoordelen.

Het moment waarop Álvarez zich niet weet te beheersen.

Je mag dus sinds vandaag iemand van achteren slaan in de Eredivisie? #Ajax — arn?? vermeulen (@arnovermeulen) August 22, 2021

Meende zojuist analist Ronald de Boer te horen zeggen dat overtredingen van Klaassen en Alvarez rode kaarten hadden kunnen zijn. Als hij had gezegd 'moeten zijn' was ik het helemaal met hem eens geweest.#tweaja — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) August 22, 2021

Ronald de Boer ging in de rust in op het moment van zowel Klaassen als Álvarez. Beide Ajacieden zijn volgens de oud-international ontsnapt aan rood. “Hier komt Klaassen best wel goed weg. Hij doet het niet bewust, maar hij slaat weg en raakt hem vol in zijn gezicht. Dit had zomaar rood kunnen zijn", aldus De Boer na de eerste helft bij ESPN. "Hetzelfde geldt voor Álvarez. Je moet gewoon met je poten van iemand afblijven. Hij geeft hem een heel klein duwtje, een tikje op het achterhoofd. Sadílek maakt er het meeste van, maar dat is slim. Je moet het gewoon niet doen.”