Arne Slot houdt tegen Go Ahead vast aan succesrecept van Feyenoord

Zondag, 22 augustus 2021 om 13:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:34

Feyenoord speelt zondag tegen Go Ahead Eagles in dezelfde formatie als afgelopen donderdag tijdens de wedstrijd tegen IF Elfsborg in de Conference League. Trainer Arne Slot kiest voor dezelfde basiskrachten die het duel met de Zweden in een 5-0 zege lieten eindigen. Het duel met de promovendus uit Deventer gaat om 14.30 uur van start.

Dat betekent dat Bryan Linssen opnieuw in de spits staat bij Feyenoord. Linssen is van origine een linksbuiten, maar Slot geeft in de punt van de aanval al enkele weken de voorkeur aan de voormalig speler van Vitesse boven echte spitsen als Róbert Bozeník en Naoufal Bannis. Feyenoord is nog altijd op zoek naar een nieuwe spits en hoopt in de slotfase van de zomerse transfermarkt toe te slaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord is na zes duels in alle competities nog altijd ongeslagen. Het team van Slot won vier van de vijf duels in de Conference League: alleen het uitduel met FC Drita eindigde in een 0-0 gelijkspel. De seizoensouverture tegen Willem II werd vorige week met 0-4 gewonnen.

Statistieken Feyenoord en Go Ahead Eagles

In de zeven van de laatste negen Eredivisie-wedstrijden tussen Feyenoord en Go Ahead kwam minimaal één van de twee ploegen niet tot scoren, waaronder de laatste vijf. Feyenoord won in die periode met 5-0, 4-0 en 8-0; Go Ahead zegevierde twee keer met 1-0. De club uit Rotterdam kent een uitstekende reeks in de Eredivisie tegen gepromoveerde ploegen: vijf zeges en een remise in de laatste zes duels, met een doelpuntengemiddelde van 3,7 (22 doelpunten in totaal.

Feyenoord won de laatste twee Eredivisie-duels zonder dat het een tegendoelpunt kreeg, 2-0 tegen FC Utrecht en 0-4 tegen Willem II, en kan voor het eerst dit kalenderjaar drie opeenvolgende overwinningen boeken in de competitie. Feyenoord won slechts vier van de laatste negen eerste thuiswedstrijden van een nieuw Eredivisie-seizoen, naast vier gelijke spelen en een nederlaag. De laatste twee keer eindigde een dergelijk duel in een gelijkspel (2-2 tegen Sparta Rotterdam in 2019/20 en 1-1 tegen FC Twente in 2020/21).

Go Ahead hield in zeven van de laatste negen uitduels in alle competities de nul. De laatste clean sheet buitenshuis in Eredivisie-verband pakte de Deventer club in april 2015 op bezoek bij Feyenoord, toen Jules Reimerink voor een 0-1 zege zorgde in Rotterdam-Zuid.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Til; Jahanbakhsh, Linssen en Sinisterra.