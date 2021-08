‘Barcelona krijgt in zoektocht naar aanvaller Luuk de Jong aangeboden’

Zondag, 22 augustus 2021 om 10:47 • Chris Meijer • Laatste update: 10:53

Luuk de Jong is recentelijk aangeboden bij Barcelona, zo weet Sport te melden. De dertigjarige spits mag vertrekken bij Sevilla, dat afgelopen week zestien miljoen euro neertelde om met Rafa Mir een nieuwe aanvaller binnen te halen. De eventuele komst van De Jong wordt volgens de Spaanse sportkrant intern besproken bij Barcelona, dat vooralsnog geen concrete actie heeft ondernomen.

Trainer Ronald Koeman en De Jong zijn geen onbekenden voor elkaar, daar ze eerder bij het Nederlands elftal samenwerkten. Barcelona wil in de slotfase van de transferwindow nog voor een relatief laag bedrag een offensieve versterking binnenhalen en de naam van De Jong zingt rond in het Camp Nou. De spits is recentelijk aangeboden bij Barcelona en hij mag Sevilla verlaten, maar er bestaan desondanks nog de nodige twijfels over zijn prestaties in het afgelopen seizoen.

Sevilla telde in de zomer van 2019 12,5 miljoen euro neer om De Jong over te nemen van PSV, maar de 38-voudig Oranje-international slaagde er in Andalusië nooit helemaal in om een vaste waarde te worden. In totaal 94 wedstrijden voor Sevilla was hij goed voor 19 doelpunten en 5 assists. Door de komst van Rafa Mir is De Jong bij Sevilla verder gezakt in de pikorde, waarin hij normaal gezien al achter Youssef En-Nesyri zat. Tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Rayo Vallecano zat De Jong negentig minuten op de reservebank. Barcelona is op zoek naar een afmaker en in dat opzicht zou De Jong binnen de vacature passen, al lijken de Catalanen nu nog te willen inzetten op een ander type aanvaller.

Mocht Barcelona wel een poging gaan wagen om De Jong binnen te halen, zal dat aanvankelijk op huurbasis moeten zijn. Sport stelt dat de spits ook een aanbieding van West Ham United op zak heeft, terwijl hij de afgelopen tijd ook nadrukkelijk gelinkt wordt aan een terugkeer bij PSV. "Ik kan er niet zo veel over zeggen, behalve dat Luuk de Jong een boegbeeld is", zei algemeen directeur Toon Gerbrands in gesprek met de NOS. "Sinds zijn vertrek hebben we altijd goed contact gehouden, dus dat contact is altijd gebleven."